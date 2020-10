Wie Essens Gesundheitsdezernent die Corona-Panik bekämpft

Drosten oder Streeck? Wenn es um das Coronavirus geht, ist diese beliebte Talkshow-Frage in Deutschland so etwas wie ein Navigator durch die jeweilige Seelenlage. Gesundheitsdezernent Peter Renzel hat in einer bemerkenswerten Stellungnahme im sozialen Netzwerk Facebook sehr eindeutig die vorsichtige Gelassenheit unterstützt, die für den Bonner Virologen Hendrik Streeck schon fast zu einer Mission geworden ist. Sein Antipode und Virologen-Kollege Christian Drosten steht hingegen für maximale Alarmstimmung und findet dafür in Politik und Öffentlichkeit zumeist den größeren Resonanzboden.

Besonnenheit darf nicht mit Leichtsinn verwechselt werden

Nun wäre Leichtsinn tatsächlich ein Fehler, so sollte man weder Streeck noch Peter Renzel missverstehen. Beide ziehen aber die richtigen und das heißt pragmatischen Schlüsse aus dem Pandemie-Geschehen, über das wir mittlerweile deutlich mehr wissen als vor einem halben Jahr. Die wohl wichtigste Erkenntnis ist, dass Ansteckungen vor allem ein Problem mangelnden Abstands sind, wobei auch die Zeitdauer zu großer Nähe-Beziehungen eine Rolle spielt.

Renzel weiß, dass Essen mit einiger Sicherheit bald den Inzidenzwert von 50 Neuansteckungen pro sieben Tage und 100.000 Einwohner überschreiten wird und dann als Corona-Risikogebiet gilt. Dies ist gewiss ein Anlass, bei Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme nicht nachzulassen, zudem werden sich Freunde privater Feiern auf mehr Verbote einstellen müssen. Es ist aber kein Grund für Panik und hektische Betriebsamkeit und auch nicht für ein Herunterfahren des öffentlichen Lebens wie beim Lockdown.

Es mag für manchen unerhört klingen, wenn Renzel sagt, am wichtigsten sei es, die heillose Angst zu bannen, steigende Infizierten-Zahlen müssten „niemanden verunsichern“, zudem verlaufe die Krankheit in den allermeisten Fällen mit nur milden Symptomen. Gelassen zu bleiben ist in konkreten Gefahrensituation sicherlich leichter gesagt als getan. Und auch beim Thema Coronavirus ist die Debatte leider so polarisiert, dass schnell als „Leugner“ gilt, wer die Weisheit mancher Maßnahmen anzuzweifeln wagt.

Es gibt keine andere Chance, als mit dem Virus und den Restrisiken zu leben lernen

Am Ende aber gibt es keine andere Chance als zu versuchen, so gut es eben geht, mit dem Virus zu leben und Restrisiken zu akzeptieren. Angst war noch nie ein sonderlich guter Ratgeber, der Lockdown hat genug Schäden angerichtet, deren mittel- und langfristige Folgen längst nicht komplett absehbar sind. Ewig wird das staatliche Füllhorn, das noch vieles abfedert, jedenfalls nicht Geld ausschütten können.

Der Gesundheitsdezernent könnte es sich leichter machen und ständig in die Alarm-Trompete pusten. Wenn es dann tatsächlich so schlimm kommt wie prophezeit, haben die Mahner und Schwarzseher es ja immer gesagt, wenn nicht, ist die Fehleinschätzung schnell vergessen. Der umgekehrte Weg birgt mehr Risiken, der Vorwurf der Verharmlosung ist in der öffentlichen Meinung bedeutend langlebiger. Peter Renzel, der vom Uniklinikum intensiv wissenschaftlich beraten wird, steht aber zu seinen Erkenntnissen. Mit ihm ist Essen bisher recht gut gefahren.

Mehr Berichte und Kommentare: https://www.waz.de/staedte/essen/