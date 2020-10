Wie Essener im Drachenboot durch die Coronakrise kommen

Gute Nachrichten kommen von den Drachenbootfahrern des Turnverein 1877 Kupferdreh (TVK): Sie sind bislang unbeschadet, also ohne gesundheitlich bedingte Ausfälle, durch die Coronakrise gekommen und trainieren nun wieder auf dem Wasser. Wer derzeit seinen Sport etwa in einer Halle nicht ausüben kann oder möchte, den laden sie ein: als Gastpaddler mit ins Boot zu steigen.

Während des Lockdowns im Frühjahr seien Drachenboote wochenlang nicht bewegt worden, nun sei das Training auf dem Wasser – zum Teil unter Begrenzung der Paddlerzahl – wieder möglich, sagt Diana Ricken, sportliche Leiterin der TVK-Drachenbootabteilung, erleichtert.

Anmeldesystem in Verbindung mit den Hygienevorgaben

Drachenbootfahren in Coronazeiten: Die Paddler haben ihr Boot mit einem Mund-Nase-Schutz „dekoriert“. Foto: Bild / TVK

Seitdem trainieren sowohl die Fun-Sport-Teams als auch das Breitensport-Team des TVK wieder regelmäßig auf dem Wasser. „Ein einfaches Anmeldesystem in Verbindung mit den Hygienevorgaben auf dem Vereinsgelände erlaubt laut aktueller Verordnung offiziell sogar Mannschaftstraining mit maximal 30 Personen im Freien“, erklärt sie zu den neuen Bedingungen für die Sportler.

Eine Einschränkung gebe es: „Leider bedeuten die Hygienemaßnahmen einen Verlust des sonst üblichen herzlichen Umgangs der Team-Mitglieder untereinander.“ Denn jeder, der schon mal ein Drachenboot gesehen habe, wisse, dass ein Mindestabstand von 1,50 Meter darin nicht möglich sei. Die Verantwortlichen in den Abteilungen gehen aber davon aus, dass eine Ansteckungsgefahr mit Covid-19 selbst bei einem voll besetzten Standardboot (20 Personen) deutlich geringer ausfalle als in geschlossenen Räumen wie etwa in einem Fitnessstudio.

Verzicht auf Umarmungen und das Abklatschen

Vor allem gehe es nun darum, weiterhin sicherzustellen, dass sich niemand der aktiven Sportler infiziere habe. Das bedeutet Verzicht: auf Umarmungen und Abklatschen. Zudem hielten alle vor und nach dem Training gebührenden Abstand, so dass sich ein engerer Kontakt im Boot auf die bis zu drei Paddler in unmittelbarer Nachbarschaft beschränke. „Ein geringer Preis, den man gerne zahlt, um die eigene Sportart weiter betreiben zu können“, findet nicht nur Diana Ricken.

Kontakt und Anmeldung für Gastpaddler Indoor-Sportler, die sich in den bevorstehenden Herbst-/Wintermonaten gern outdoor mit etwas anderem als Laufen, Radfahren oder Inlineskating fit halten wollen, sind zum eingeladen. Dieses findet sonntags in der Zeit von 11 bis 12.30 Uhr statt, bei jedem Wetter, solange es nicht gewittert oder stürmt. Interessierte melden sich als Gastpaddler unter https://tvk-drabo.kadermanager.de/events an und senden zudem eine kurze E-Mail an drachenboot@tvk-essen.de, falls sie bei wetterbedingten Absagen informiert werden wollen.

Viel schwerer falle da manchem der Verzicht auf die sonst landesweit stattfindenden Drachenbootregatten. Daran sei nicht zu denken, da sich bei diesen mit mehr als 20 Teams die geforderten Hygienemaßnahmen unmöglich einhalten ließen. „Es fehlt das Salz in der Suppe – nämlich die Wettkämpfe, aus denen die Aktiven die Motivation für das oftmals sehr anstrengende Training holen“, beschreibt Trainerin Angelika Gierig die Stimmung im Team TVK.

Aufgeben gelte aber nicht, daher trainiere das Team auch in dieser Saison dreimal wöchentlich auf dem Wasser. Eine große Hoffnung hegen alle Sportler: die Aussicht auf viele spannende Regatten im kommenden Jahr. Wer den Sport einmal ausprobieren möchte, ist als Gastpaddler willkommen.

