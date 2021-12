Wie eine Essener Schulleiterin geflüchteten Kindern half

Essen. Betül Durmaz war lange Leiterin der Grundschule Nordviertel in Essen. Für ihre Arbeit mit geflüchteten Kindern bekam sie jetzt eine Auszeichnung.

Als Betül Durmaz Schulleiterin der Grundschule Nordviertel wurde, war das eine kleine Besonderheit. Denn zu diesem Zeitpunkt war sie die einzige türkischstämmige Schuldirektorin in Essen. Auf ihren Migrationshintergrund reduziert werden wollte sie trotzdem nie. Nun ist Durmaz mit dem Talentaward Ruhr ausgezeichnet worden – für ihre Arbeit mit geflüchteten Kindern.

Durmaz übernahm die Leitung der Grundschule 2015, in jenem Jahr, als die Flüchtlingskrise ihren Höhepunkt erlebte. „Wir hatten an unserer Schule ganz viele Kinder, die aus verschiedenen Ländern zu uns gekommen sind“, erzählt sie. Zum Beispiel Syrien, Afghanistan und Libyen, aber auch Südosteuropa. „Viele sprachen kein Wort Deutsch, manche hatten das Alphabet noch nicht gelernt.

Konzept der Essener Grundschule: Deutsch lernen mit Hilfe von Sport

Mit dem Kollegium und Partnerinnen und Partnern von der Uni Duisburg-Essen entwickelte sie ein Konzept, mit dem die Kinder zunächst einmal in ihren Sprachkenntnissen eingestuft werden. Besonders eng arbeitete sie danach mit Professor Ulf Gebken von der sportwissenschaftlichen Fakultät zusammen. Die Idee: Sprache über Bewegung vermitteln. „Wir haben schnell festgestellt: Mit Freude und Bewegung läuft das Lernen viel besser“, so Durmaz.

Dazu kommt: „Sport ist international“, betont die Pädagogin. Für Motivation und Selbstbewusstsein der geflüchteten Kinder sei es von unschätzbarem Wert zu spüren, dass sie in einer Disziplin nicht hinter den anderen Schülerinnen und Schüler hinterherhinkten. Zehn zusätzliche Stunden Deutsch als Zweitsprache bekamen Seiteneinsteiger-Kinder, verknüpft mit Bewegungsangeboten, an der Grundschule.

Schulleiterin über Grundschule Nordviertel: „Eine Schule des Willkommens“

5000 Euro Fördergeld für jeden Gewinner Mit dem Talentaward Ruhr zeichnet die gemeinnützige Gesellschaft Talentmetropole Ruhr Menschen aus, die beruflich oder ehrenamtlich junge Talente fördern: zum Beispiel Lehrer, Ausbilder, Sozialarbeiter, Unternehmer oder Privatpersonen mit innovativen Projekten. Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten je 5000 Euro Fördergeld für ihr Projekt. Insgesamt ist der Preis mit 25.000 Euro dotiert.

Was das soziale Gefüge betrifft, habe es dagegen kaum Probleme gegeben. „Wir sind eine Schule des Willkommens, alle haben sich schnell eingewöhnt“, sagt Durmaz. Integrationsprobleme seien eher ein Thema von Erwachsenen als von Kindern. Wohl aber habe man mit den geflüchteten Kindern manchmal sensibler umgehen müssen: „Wenn der Feueralarm ging, haben sie darauf manchmal heftig reagiert.“ Mit ihrem Kollegium sei das aber immer gut gelungen. Sie denkt gern an ihre Zeit in Essen zurück. Seit Anfang 2021 leitet sie eine Schule in Kleve, wohin es sie der Liebe wegen verschlagen hat.

Was es bedeutet, sich umorientieren und viel Neues lernen zu müssen, weiß Durmaz übrigens aus eigener Erfahrung. Vor ihrer Lehrerinnenlaufbahn arbeitete sie nämlich zehn Jahre lang als Stewardess. Als der Wunsch nach einem Kind und guter Vereinbarkeit von Familie und Beruf aufkam, entschied sie sich für ein Studium der Sonderpädagogik und arbeitete danach zunächst lange an einer Förderschule in Gelsenkirchen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen