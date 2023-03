Wie eine Essener Schneidermeisterin Pilatestrainerin wurde

Essen-Margarethenhöhe. Karen Möller von der Margarethenhöhe hatte ein Modeatelier in Rüttenscheid. Jetzt bietet sie Beckenbodentraining und andere Gesundheitskurse an.

Seit einigen Jahren bietet Karen Möller Pilateskurse und Beckenbodentraining auf der Margarethenhöhe an. Damit hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. In ihrem ersten (Berufs-)Leben war sie nicht nur Schneidermeisterin und vorher beste Gesellin ihres Jahrgangs in NRW, sondern baute sich mit einer Freundin ein eigenes Geschäft in Rüttenscheid auf. Vorne der Verkaufsraum, hinten die Werkstatt.

Besonders große Nachfrage herrschte, wenn es darum ging, Kleider und Anzüge für Hochzeiten und andere festliche Anlässe zu nähen. Das lief ein paar Jahre, dann kamen die beiden Kinder – und damit auch die Entscheidung, das Geschäft aufzugeben. „Ab und zu kommt mir schon der Gedanke, ein bisschen längerer Atem wäre gut gewesen“, blickt Karen Möller zurück, die sich beruflich dann neu orientiert.

Seit 2019 leitet sie Pilates- und Beckenbodenkurse für alle Altersgruppen. Das Beckenbodentraining findet in den Räumen der Hebammen auf der Höhe, Laubenweg 2, statt, Pilates an verschiedenen Orten wie an der Trappenbergstraße und Frankenstraße in Stadtwald. Derzeit laufen Pilateskurse dienstags, 9 bis 10 Uhr, im Yogastudio Yogaart in Stadtwald und donnerstags, 9 bis 10 Uhr, am Laubenweg auf der Margarethenhöhe. „Gerade bei den Kursen im Morgenbereich gibt es noch freie Plätze und ein Einstieg ist jederzeit möglich“, sagt Karen Möller, die auch Personal Training anbietet. Der nächste Kurs für Beckenbodentraining startet am 10. Mai auf der Margarethenhöhe.

Die Trainerin kooperiert in Essen mit Physiotherapeuten und Frauenärzten

Coronabedingt blieben die Anmeldungen dann aus. Karen Möller stellte die Kurse kurzerhand auf Online um. Heute hat sie Teilnehmerinnen nicht nur aus Essen, die meistens wieder live dabei sind, sondern auch aus Berlin oder München. Die Essenerin kooperiert mit Physiotherapeuten, Frauenärztinnen oder Hebammen.

Wenn sie mal auf andere Gedanken kommen möchte, setzt sie sich wieder an die Nähmaschine – und unterstützt zum Beispiel die Kostüm-AG der Grashofschule. Informationen zu den Kursen unter: 0179 5225023, per E-Mail unter karen.moeller@online.de oder auf https://karen-moeller.de

