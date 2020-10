Wie ein Rentner auf Spielplätzen in Essen Wertvolles findet

Im Riehlpark in Frohnhausen führt Werner Katzorek den Metalldetektor langsam über Sand, Erde und Holz. Der Essener Rentner sucht nicht etwa nach Minen, Weltkriegs-Munition oder Granaten, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Vielmehr hofft er auf bares Geld, Ringe oder andere wertvolle Sachen. Die gezielte Suche nach Gegenständen im Boden wird im Fachjargon auch als sondeln bezeichnet.

„Jedes mal, wenn der Metalldetektor zu quietschen beginnt, schlägt mein Herz schneller“, so der Schatzsucher. Sobald die Sonde über etwas metallisches schwebt, gibt sie einen Ton ab. Dies gilt für Edel- und Altmetalle gleichermaßen.

Spektakulärster Fund war eine 50-Pfennig-Münze aus dem Jahr 1921

In den vergangenen zehn Monaten hat der 68-Jährige mit seinem Metalldetektor etwa 800 Euro gefunden. Das hört sich erst einmal nach einer beachtlichen Summe an, aber davon bleibe nach Abzug der Benzinkosten nichts übrig, denn Katzorek fährt mit seinem Wagen zu den Fundorten. Für den Metalldetektoren selbst hat er etwa 250 Euro ausgegeben. Eine spektakuläre Entdeckung des Rentners war eine 50 Pfennig Münze aus dem Jahr 1921. Geld aus unterschiedlichsten Ländern fände er immer wieder auf den Spielplätzen. Mittlerweile hat er schon eine ganze Sammlung zu Hause, erzählt Katzorek.

Eine Metalldetektor kostet 250 Euro – das Geld hat Werner Katzorek nach Jahren wieder raus, aber ums Verdienen geht es ihm ohnehin nicht. Foto: Foto: Rezek

Ihm gehe es jedoch weniger ums Geld, sondern um ein Hobby. Als der ehemalige selbstständige Werbetechniker vor zwei Jahren in Rente gegangen ist, wollte er nicht den ganzen Tag zu Hause verbringen. Stattdessen sondelt er bis zu vier Mal in der Woche für jeweils vier Stunden, wenn das Wetter mitspielt.

In Essen schon rund 200 Spielplätze systematisch erkundet

In Essen hat Katzorek schon schätzungsweise 200 Spielplätze systematisch erkundet. Bevor er sich auf den Weg macht, legt er sich einen Plan mit den Zielorten zurecht. Dafür verwendet er Google-Maps und recherchiert im Internet nach Spielplätzen in der Region. „Auf stark vermüllten Spielplätzen finde ich besonders viel“, weiß der Rentner zu berichten.

Die unnützen Funde, wie Schnapsflaschen, Kronkorken, Schrauben oder abgebrochene Flaschenhälse schmeißt Katzorek gleich in einen Müllbehälter. Häufig wird er von Kindern beim sondeln beobachtet, denen er auch gleich erklärt, wohin der Müll gehört. Wenn er hingegen etwas Kleingeld findet, drückt er es den Kleinen in die Hand und sie können sich dafür etwas Süßes kaufen. Von den Kindern erhält er im Gegenzug Tipps, wo es in der Nähe weitere Spielplätze gibt.

Erwachsene sind aber auch sehr interessiert und aufgeschlossen, wenn Sie den Rentner mit dem Metalldetektor treffen. Manche Eltern gucken aber auch teilweise skeptisch, gerade wenn sie mit ihren Kindern unterwegs sind.

Ein Ordnungshüter hat ihn schon mal vom Spielplatz verwiesen

Ist das Sondeln überhaupt erlaubt? Eine unangenehme Situation hatte Katzorek mit dem Ordnungsamt der Stadt Gelsenkirchen. Ein Ordnungshüter verwies ihn vom Spielplatz, weil dieser Ort von Erwachsenen nur in Begleitung von unter 14-jährigen besucht werden dürfe. Tatsächlich trifft diese Regelung auf diverse Spielplätze zu. Sonst hat der Rentner noch keine negativen Erfahrungen gemacht.

In Essen kennt Katzorek keine Sondler, aber im Internet ist eine Szene entstanden. Dort tauschen sich die Schatzsucher über ihre Schätze aus und geben Tipps zu vielversprechenden Fundorten. Katzorek hält sich aus den Diskussionen im Netz zurück und geht seines Weges. Ihn erinnert die Schatzsuche an das Angeln: „Ich weiß nie, wann der nächste große Fisch anbeißt und wie lange es dauert.“