Wie ein 17-jähriger Essener wieder Kraft für Sinnvolles fand

Essen. Nach der bleiernen Corona-Zeit kam der 17-jährige Tom nicht mehr in den Schulalltag zurück. Nun wird er Altenpfleger. Wie es zu dem Schritt kam.

Was tun, wenn man nach der schwierigen und ziemlich einsamen Corona-Zeit nicht mehr zurückfindet in den normalen Schulalltag? Dass der 17-jährige Essener heute Kraft und Energie für einen neuen Lebensplan hat, verdankt er nach eigenen Angaben dem Bundesfreiwilligendienst (Bufdi). In der Altenpflege-Einrichtung der Fürstin-Franziska-Christine-Stiftung in Steele arbeitet Tom seit dem vergangenen Herbst im sozialen Dienst mit und ist jetzt überzeugt: Im Oktober 2023 wird er in die Pflegeausbildung starten.

Tom hat schlechte Erfahrungen gemacht, als in den langen Monaten daheim ohne sinnvolle Beschäftigung seine Motivation und die Schulnoten in den Keller rauschten. Mit der Mittleren Reife ist er dann vom Gymnasium abgegangen. Wie weiter? Dass es gut und sinnvoll ist, in der Altenpflege zu arbeiten, das verstehe sich von selbst, sagt Tom. Immer wieder hat er aber auch zu hören bekommen: Ein anstrengender Job, überleg dir das zweimal.

Zu den Aufgaben im Altenheim erst einmal herangetastet

„Da denkt man natürlich noch mal nach“, meint er und hat sich deshalb zunächst über einen Einsatz im Sozialen Dienst an die Aufgaben in einer Altenpflegeeinrichtung herangetastet. „Eine erwachsene Entscheidung von Tom“, findet Birgit Grawinkel (51), Leiterin des Sozialen Dienstes in der Franziska-Christine-Stiftung, in deren Obhut Tom aktuell seine Aufgaben erledigt.

Zu Grawinkels Team gehören sechs Mitarbeiterinnen – und eben Tom. Nach der morgendlichen Besprechung gibt es jeden Tag um 10 Uhr ein anderes Angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner: Sich bewegen, basteln, singen, spielen oder – wie an diesem Tag – lebendige Schmetterlingsraupen beobachten. „Wenn die Leute Spaß haben in der Runde, dann bin ich auch zufrieden“, sagt Tom.

Mit steigenden Frühlingstemperaturen wird es künftig auch wieder draußen auf dem Stiftungsgelände Aktionen mit den Kindern geben, die nebenan in Kinder- und Jugendgruppen leben, zum Beispiel Ende Mai bei deren Zirkusprojekt. Der Vorteil eines Jahres als „Bufdi“ sei, zwar konkret mitzuarbeiten, aber auch zwanglos in andere Aufgabenbereiche hereinschnuppern zu können: Deshalb macht Tom nun ein Praktikum im Pflegedienst, hilft beim Waschen und Ankleiden und beobachtet, wie fachlich anspruchsvolle Aufgaben wie etwa die Wundversorgung angegangen werden.

Die körperliche Nähe im Pflegedienst ist auch fachlich anspruchsvoll

Dazu gehört mehr körperliche Nähe als im Sozialen Dienst, weshalb Tom froh ist, das in Ruhe ausprobieren zu können. Denn manche alten Menschen zeigen sich dankbar für die Hilfe, andere sind je nach demenzieller Tagesform aber auch mal aggressiv, darauf müsse man eingestellt sein, weiß Birgit Grawinkel. Die Praxis-Blöcke der generalistischen Pflegeausbildung, die Tom im Herbst an der Katholischen Krankenpflegeschule beginnen wird, findet nicht allein in der Altenpflege statt, sondern auch im Krankenhaus in der Kranken- und Kinderkrankenpflege.

Was wird für ihn in der Berufsschule anders laufen als im Gymnasium mit Mathe, Geschichte und Englisch? „Das ist ein ganz neuer Start für mich“, glaubt Tom, „ich lerne gezielt Pflegethemen, die ich in der Praxis brauche.“ Und wenn er später weiter aufsatteln und sich spezialisieren will, stünden ihm viele Bildungsmöglichkeiten offen.

