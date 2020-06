Wie die NRW-Regierung Essens Schulen zur Verzweiflung bringt

Essen Der Erlass, an den Grundschulen kurzfristig den Regelbetrieb hochzufahren, hat Schulen, Eltern und Kinder in unnötigen Stress versetzt.

An den Essener Grundschulen gibt es seit 7. Mai wieder Unterricht. Ein Jahrgang am Tag, geteilte Klassen, Markierungen auf dem Pausenhof und im Flur. So soll sichergestellt sein, dass der Abstand gewahrt und das Infektionsrisiko minimiert bleibt. An diesen Notbetrieb haben sich alle gewöhnt.

Die Mail der NRW-Regierung von Freitag, 5. Juni, an die Schulen hat ein Erdbeben ausgelöst, das Verwirrung, Stress und großen Ärger produziert - vollkommen unnötig. Da wurde verkündet: Am 15. Juni soll alles wieder ganz normal laufen - auch die Betreuung. Aber: In der Betreuung dürfen sich die Kinder der Klassen nicht mischen!

Die Grundschulen sehen sich zurecht nicht dazu in der Lage, eine Betreuung jenseits des Unterrichts zu organisieren, die den Klassenverbund aufrecht erhält. Das aber hat Düsseldorf gefordert: Eine Durchmischung soll in der Betreuung nicht stattfinden. Nun weiß jeder, der in den letzten zehn Jahren nur einen einzigen Tag an einer Grundschule in NRW verbracht hat: Betreuung findet nicht im Klassenverbund statt, sondern in separat organisierten Gruppen. An allen Grundschulen ist die Zahl der Räume knapp, und dass mit einem Erzieher pro 25 Kindergruppe das gesamte Ganztags-Betreuungsmodell nicht gerade üppig ausgestattet ist, ist auch eine Binsenweisheit.

Vermeidbarer Stress

Die Folge ist klar: Man kann keine Betreuung in Grundschulen organisieren, die berücksichtigt, dass die Kinder aus den Klassen sich nicht mischen.

Jetzt, nach dem Erlass aus Düsseldorf, gehen Briefe und E-Mails an Eltern hinaus, in denen Schulleiter die Lage zu erklären zu versuchen, in denen darum gebeten wird, auf eine vollständige Betreuung der Kinder angesichts der Lage weiterhin zu verzichten - selten sah und hörte man so viel Verzweiflung aus den Grundschulen, und das will etwas heißen. Eltern setzt das unter Stress, Kinder werden im Unklaren gelassen, was passiert - Hektik beherrscht jetzt den Alltag, die vermeidbar gewesen wäre.

Keine Frage: Die Corona-Situation stellt alle vor große Herausforderungen. An den Grundschulen ist aber mittlerweile die größte Herausforderung, mit dem unberechenbarem Kurs des NRW-Schulministeriums umzugehen.