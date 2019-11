Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie die Gemeinde auf Herausforderungen reagiert

Die Kirchengemeinde Altenessen-Karnap ist Gründungsmitglied des Kindertagesstättenverbandes Essen-Nord, der als Reaktion auf die Umstellung der Kindertagesstättenfinanzierung gegründet wurde.

Eine weitere Reaktion der Gemeinde auf neue Herausforderungen habe sich zudem in dem Verkauf des Walter-Wolff-Gemeindehauses an der Karl-Denkhaus-Straße neben der denkmalgeschützten Alten Kirche und dem Neubau des kleineren und wegen seiner funktionalen und ästhetischen Architektur vielfach ausgezeichneten neuen Gemeindezentrums am benachbarten Mallinckrodtplatz gezeigt.