Live-Ticker: Wichtige Straße im Essener Norden unter Wasser

Die Ernestinenstraße in Stoppenberg ist am Dienstag überflutet worden.

Essen. Autofahrer sollten die Ernestinenstraße meiden. Sie verbindet Stoppenberg mit Frillendorf. Teile der Straße sind geflutet und deshalb gesperrt.

Teile der Ernestinenstraße, die vom Stadtteil Stoppenberg in den Stadtteil Frillendorf führt, stehen am Dienstag Morgen unter Wasser. Das liegt an einer geplatzten Wasserleitung der Stadtwerke. Wir berichten in unserem Ticker.

11.11 Uhr: Die betroffene Wasserleitung kann repariert werden – aber wie lange das dauern wird, ist unklar, sagt Stadtwerke-Sprecher Roy Daffinger. Vier Häuser sind so lange ohne fließendes Wasser, sie bekommen einen Wasserwagen vor die Tür gestellt. „Der gesamte Bereich muss freigelegt werden, um das Rohr zu reparieren“, sagt Daffinger. Zum Glück liege die beschädigte Leitung unter einem Grünstreifen, das heißt: Während der Reparaturarbeiten kann der Verkehr auf der Ernestinenstraße ganz normal fließen.

10.46 Uhr: Betroffene Häuser müssen vom Stromnetz genommen werden. Der Netzbetreiber Westnetz muss nicht komplette Straßenzüge abschalten, sondern keinen Strom haben jetzt nur jene Häuser, deren Keller vollgelaufen sind.

Betroffen ist eine Haupt-Wasserleitung der Stadtwerke. Das Rohr ist 60 Zentimeter breit. Wie alt das Rohr ist, ist nach Angaben von Stadtwerke-Sprecher Roy Daffinger unklar. „Es wurde bei Bauarbeiten beschädigt“, erklärt der Sprecher.

Wasserleitung bei Bauarbeiten beschädigt

10.33 Uhr: Die Ernestinenstraße ist zwischen dem Baumarkt „Bauhaus“ (Frillendorfer Straße) und der Schwanhildenstraße mittlerweile komplett gesperrt. Die Folge: Lange Staus und stehender Verkehr zwischen Sportpark Hallo und Stoppenberg-Mitte. Auch die umliegenden Straßen rund um den Barbarossaplatz und Stoppenberger Platz sind komplett blockiert von Fahrzeugen.

„In drei Häusern sind die Keller voller Wasser gelaufen“, berichtet Feuerwehr-Sprecher Christian Schmücker am Dienstag. Auch, wenn die Fotos vermuten lassen, dass viel mehr Häuser betroffen sind: „Wir wissen von drei Gebäuden“, sagt Feuerwehr-Sprecher Christian Schmücker, der vor Ort ist.

Warum die Wasser-Leitung geplatzt ist, ist noch unklar. Auch die Stadtwerke sind vor Ort.

Der Vorfall ereignete sich an der Ernestinenstraße in der Nähe des RWE-Campus’.

Abschnitt zwischen „Bauhaus“ und Schwanhildenstraße gesperrt

Gesperrt ist der Abschnitt zwischen „Bauhaus“ und der Schwanhildenstraße.

Braune Brühe auf der Ernestinenstraße: In vielen Häusern liefen die Keller voll. Foto: ANC-NEWS / ANC-News

10.05 Uhr: Nachdem die Feuerwehr eine Stunde nach Einsatz-Beginn die Gullis angehoben hat, kann auch das Wasser ablaufen. Die Gullis waren vorher mit Laub zugesetzt, deshalb bildete sich auf der Ernestinenstraße ein riesiger See.

Der Stromnetzbetreiber Westnetz wird zumindest in den betroffenen Häusern, deren Keller vollgelaufen sind, den Strom abstellen, heißt es.

+++ Wir berichten fortlaufend weiter +++

