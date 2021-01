Wetterdienst sagt ab Mittwochabend Schnee für Essen voraus

Heidhausen ist der am höchsten gelegene Stadtteil Essens, dort bleibt der Schnee also am ehesten liegen.

Essen. Erstmals in diesem Winter steht für Essen länger dauernder Schneefall an. Doch nicht alle werden in den Genuss der weißen Pracht kommen.

Regen, Schneeregen und ungemütliche Temperaturen hat es in den vergangenen Tagen zu Genüge gegeben. Für Mittwochabend (6.1.) vermeldet der Deutsche Wetterdienst auch Schneefall für Essen. Für den Essener Süden gibt es ab 18 Uhr bis Donnerstagmorgen, 10 Uhr, eine amtliche Warnung vor Glätte.

"In der Nacht zu Donnerstag geht es los und dann kann es mit Unterbrechungen bis Freitagabend schneien", erklärt Bernd Hussing, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst.

Geschlossene Schneedecke im Essener Süden

Das Problem in den vergangenen Tagen: Der Boden war zu warm war, der Niederschlag zu selten und die Temperaturen insgesamt zu hoch. Das ändert sich jetzt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auch tagsüber hat besonders der Essener Süden Chancen auf eine geschlossene Schneedecke, erklärt Hussing.

In Heidhausen könnten so ein paar Zentimeter zusammenkommen, der höchste Punkt liegt mit 202,5 Metern über normal Null in der Preutenborbeckstraße. "Wenn es da zehn Minuten am Stück ordentlich schneit, wird das liegen bleiben", so Hussing, denn dort sei der Boden seit einigen Tagen gefroren.

In Altenessen bleibt der Schnee nicht liegen

Anders sieht es in Altenessen aus. Der Stadtteil liegt nur 40 Meter über normal Null - "100 Meter machen bei dieser Wetterlage viel aus", so Hussing. Dort sei es im Schnitt in den vergangenen Tagen wärmer gewesen und der Schnee werde vermutlich nicht liegen bleiben.

Seit der Nacht vom 2. auf den 3. Januar ist die EBE winterdienstaktiv, meldet die Stadt. Das heißt, es werden regelmäßig Kontrollfahrten gemacht und gegebenenfalls gestreut. Mit 3500 Tonnen Salz und 120.000 Litern Sole sei ausreichend Streumittel vorhanden. Sole verhindert Glättebildung und verzögert die Bildung einer Schneedecke.

EBE braucht 220 Tonnen Salz bei Rund-um-die-Uhr-Volleinsatz

Für einen Rund-um-die-Uhr-Volleinsatz werden nach Angaben von EBE-Sprecherin Lena Oberholz rund 220 Tonnen Salz und 100.000 Liter Sole benötigt. Bei einem ausgerufenen Streueinsatz rücken 18 Fahrzeuge gleichzeitig vom Hauptbetriebshof aus.

Die Ruhrbahn harrt derweil der Dinge und ist auf die Streufahrzeuge der Stadt angewiesen, die bereits in den vergangenen Tagen auf den Straßen im Stadtgebiet unterwegs waren. Ruhrbahn-Sprecherin Sylvia Neumann erklärt, dass das Unternehmen spezielle Fahrzeuge einsetze, um die Oberleitungen von Eis zu befreien. Mobile Einsatztruppen stünden bereit, um Busse, die sich eventuell festfahren, befreien könnten. Witterungsbedingte Änderungen im Fahrplan der Ruhrbahn werden immer über die Internetseite und die Sozialen Netzwerke bekannt gegeben.

Für das Wochenende sagt Bernd Hussing eine Wetteränderung voraus, dann werde es tagsüber milder und sonniger.

