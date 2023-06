Ein schwarzer Bildschirm: Mehr ist auf der Ströer-Werbetafel an der Alfredstraße in Essen-Rüttenscheid nicht zu sehen.

Essen-Rüttenscheid. Schilda in Essen-Rüttenscheid? Eine digitale Werbetafel steht mitten auf dem Gehweg, wird aber nicht genutzt. Wie die Stadt jetzt reagieren will.

Eine digitale Werbetafel steht mitten auf dem Gehweg – und ist nicht einmal in Betrieb: Dieser kuriose Fall spielt an der Rüttenscheider Alfredstraße. Unweit der Aral-Tankstelle hat die Firma Ströer die Werbetafel aufgestellt. „Das kann doch nicht richtig sein“, sagt ein Anwohner, der unsere Redaktion deswegen kontaktiert hat. Warum habe man die Anlage nicht auf dem Aral-Grundstück aufbauen können? Und wieso habe man sie überhaupt aufgestellt, wenn sie gar nicht genutzt werde?

Stadt Essen: Digitaltafel soll abgebaut werden

Auf Anfrage erklärt Stadtsprecherin Maike Papenfuß, der Standort an der Alfredstraße/Ecke Gregorstraße sei erstmals 1989 baurechtlich als Standort für City-Light-Poster (CLP) genehmigt worden. Bis Juli 2022 habe dort ein altes CLP gestanden. „Die neue digitale Werbetafel steht dort seit Juli 2022“, so Papenfuß. Allerdings bereite die elektrische Versorgung der digitalen Werbetafel an dem Standort Probleme. Daher sei in nächster Zeit der Abbau der Anlage vorgesehen. Papenfuß: „Es wird dort auch keine neue Anlage mehr geben.“

Aktuell ist laut der Stadtsprecherin eine Gehwegbreite von 1,36 Metern bis zu den Pollern an der Straße vorhanden. „Da es sich nur um eine punktuelle Einengung handelt, ist dies aus verkehrlichen Gründen vertretbar“, erklärt Papenfuß.

