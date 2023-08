Gospel-Kirchentag Wer will Gospel singen? Nächstes Jahr geht’s in Essen rund

Essen-Südviertel. Am 23. September sind alle Interessierten zum offenen Singen eingeladen. Denn im Jahr 2024 gibt’s Deutschlands größtes Gospel-Festival in Essen.

Im September 2024 werden rund 5.000 Gospel-Sängerinnen und -Sänger in Essen erwartet. Dann steigt der „Internationale Ökumenische Gospelkirchentag“. Schon jetzt gibt’s ein Aufwärm-Singen für alle Interessierten in der Erlöserkirche (Bismarckstraße, Ecke Friedrichstraße): Am Samstag, 23. September, 14 Uhr, können alle Bürgerinnen und Bürger die sich fürs Singen interessieren, an einem Gospel-Workshop teilnehmen. Der fünfstündige Kurs wird unter anderem geleitet von Eddi Hüneke (Gründer der A-Cappella-Formation „Wise Guys“).

Besonderes Warm-Up-Singen für Jugendliche

Für Jugendliche, die Lust haben, mit vielen anderen in ihrem Alter gemeinsam zu singen, zu feiern und jede Menge Spaß zu haben, wird ein besonderer Warm-Up-Chortag „Youth“ angeboten (15 bis 19 Uhr). Die Teilnahme ist kostenlos.

Der „Internationale Ökumenische Gospelkirchentag“ im Herbst 2024 ist Deutschlands größtes Gospel-Festival. Veranstaltungsorte sind unter anderem die Grugahalle und andere städtische sowie kirchliche Bühnen im gesamten Stadtgebiet. Mehr als 60 Chöre treten auf. Besondere Höhepunkte sind eine Gospelnacht in Kirchen und Gemeindehäusern, Konzerte auf mehreren Bühnen in der Innenstadt und die Proben für den Auftritt des „Mass Choir“, des riesigen Chors aller Teilnehmenden.

Anmelden für das Gospel-Festival kann man sich schon jetzt

Vor dem Aufwärm-Singen am Samstag, 23. September, gibt es morgens eine Fachveranstaltung für Leiterinnen und Leiter von Gospelchören. Sie erhalten Hinweise zur Verbesserung des Proben-Alltags.

Für den Internationalen Gospelkirchentag kann man sich schon jetzt anmelden: www.gospelkirchentag.de.

