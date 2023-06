Sabine Holtkamp leitet das Ronald McDonald Haus in Essen-Rüttenscheid, das aktuell von 60 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt wird. Weitere werden gesucht.

Essen-Rüttenscheid. Das Essener Ronald McDonald Haus sucht ehrenamtliche Helfer, die Familien mit schwerkranken Kindern unterstützen. Das sind die Aufgaben.

Das Ronald McDonald Haus befindet sich in idyllischer Lage, direkt am Rande der Essener Gruga. Der Künstler Friedensreich Hundertwasser hat dem Haus seinen letzten Architekturentwurf gespendet, mit dem er die Geschichte eines Waldspazierganges erzählen möchte. Geschwungene Formen, begrünte Dächer, ein Meditationsturm und bunte Farben machen das Gebäude außergewöhnlich. Im Inneren des 2005 erbauten Hauses sieht es aber oftmals alles andere als idyllisch aus. Hier finden Familien mit schwerkranken Kindern, die im Universitätsklinikum Essen behandelt werden, ein Zuhause auf Zeit. Um sie zu unterstützen, werden nun neue ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht.

Die Essener Uniklinik ist eines der führenden Gesundheits-Kompetenzzentren des Ruhrgebiets und unter anderem auf Onkologie und Transplantationen spezialisiert. Oftmals kommen die schwer kranken Kinder, die im Uniklinikum behandelt werden, aus weit entfernten Städten oder sogar aus dem Ausland. Damit die betroffenen Angehörigen nicht im Hotel übernachten müssen, bietet das Ronald McDonald Haus ihnen die Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses zu wohnen.

Das Ronald McDonald Haus im Essener Grugapark ist nach einem Entwurf des Künstlers Friedensreich Hundertwasser gestaltet. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Ronald McDonald Haus Essen: 17 Apartments für Familien

Hausleiterin Sabine Holtkamp erklärt: „Wir haben insgesamt 17 Apartments mit je 30 Quadratmetern und sind meistens komplett ausgelastet, haben manchmal sogar eine Warteliste. Ein Apartment kostet 22,50 Euro am Tag und wird in der Regel von den Krankenkassen übernommen.“

Es gebe drei Hauptgruppen von Familien, die im Ronald McDonald Haus wohnen: „Zum einen sind es Familien von Kindern, die sehr früh geboren wurden und deshalb lange Zeit im Krankenhaus bleiben müssen. Zum anderen haben wir hier auch sehr viele Angehörige von Kindern mit onkologischen Erkrankungen, die beispielsweise Chemotherapien durchmachen müssen. Außerdem wohnen bei uns viele Familien, deren Kinder eine Organtransplantation benötigen. Besonders oft sind es Lebertransplantationen“, so die Hausleiterin.

Im Gästebuch des Essener Ronald McDonald Hauses haben sich viele Familien verewigt, die dort ein Zuhause auf Zeit gefunden haben. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

60 Ehrenamtler unterstützen das Ronald McDonald Haus Essen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich nicht nur um das seelische Wohlbefinden der Familien, sondern übernehmen auch organisatorische Dinge, wie zum Beispiel Telefonate mit der Krankenkasse zur Klärung der Kostenübernahme. Aktuell arbeiten im Haus drei Hauptamtliche, eine Halbtagsassistentin und rund 60 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Das ganze Projekt werde hauptsächlich von Ehrenamtlichen getragen und sei altersmäßig bunt gemischt. Holtkamp: „Unsere älteste Helferin ist über 90 Jahre alt. Jeder ist eingeladen zu helfen.“

Im Essener Ronald McDonald Haus arbeiten drei Hauptamtliche, eine Halbtagsassistentin und rund 60 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Jule Stein macht ein Freiwilliges Soziales Jahr. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Es werde immer in festen Teams gearbeitet, das schaffe freundschaftliche Verhältnisse zueinander und mache es einfacher sich auszutauschen, um die Schicksale der Familien besser verarbeiten zu können, erklärt Holtkamp. Grundsätzlich seien die Familien, die ihr Zuhause auf Zeit im Ronald McDonald Haus finden, Selbstversorger – bis auf zwei Ausnahmen: „Jeden Dienstag bereiten wir unseren Gästen ein Frühstück nach Wunsch zu und donnerstags verwöhnen wir die Familien mit einem Drei-Gänge Menü. Aus diesem Grund suchen wir vor allem ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Küchenteam.“

„Wer gerne kocht und sich dann auch mit den Familien zusammensetzen möchte, um gemeinsam zu essen, ist bei uns genau richtig. Unsere Ehrenamtlichen kommen einmal in der Woche für je drei Stunden, der zeitliche Aufwand ist überschaubar“, so Holtkamp. Und eines sei wichtig zu erwähnen: „Unser Haus ist ein heiterer Ort, hier wird viel gelacht, es entstehen Freundschaften und wir versuchen für unsere Gäste ein ‘Rettungsanker’ zu sein. Ich könnte mir keinen schöneren Job vorstellen, in dem ich mehr Wertschätzung erfahre als hier“, erklärt die Hausleiterin.

Wer Interesse hat, das Team des Ronald McDonald Hauses zu unterstützen, kann unter 0201 43 99 9 0 oder unter www.mcdonalds-kinderhilfe.org/essen/unser-haus weitere Informationen erhalten.

