Psychische Gesundheit Wenn die Seele in der Krise ist: Hier gibt es in Essen Hilfe

Essen-Frohnhausen. Bei psychischen Krisen sollen Kunst und der Kontakt mit anderen Betroffenen helfen. Wie Cora aus Essen ihren inneren Kritiker besiegt hat.

Kaffeegeschirr klappert, Stühle rücken, Menschen lachen. Die Kontakt- und Beratungsstelle am Frohnhauser Markt ist gut besucht. Martina Jeske steht auf, schlägt mit ihrem Löffel an die Kaffeetasse und es wird schlagartig ruhig. Alle Augen sind auf sie gerichtet – und auf die Künstlerinnen und Künstler, die sie um sich geschart hat. Zur „Woche der seelischen Gesundheit“ eröffnet die Kunsttherapeutin eine besondere Gemeinschaftsausstellung.

Es ist die Vernissage der Malgruppen „Mittwochsmaler“ und „Farbe und Fantasie“, die sich regelmäßig in den Räumen der Essener Kontakte treffen. Die Künstlerinnen und Künstler sind stolz und ein wenig aufgeregt. Die meisten von ihnen hätten nicht gedacht, dass sie überhaupt malen können – jetzt hängen ihre Werke gerahmt in der Kontakt- und Beratungsstelle. „Wir treffen uns hier, um gemeinsam kreativ zu sein, und vor allem den Druck rauszunehmen“, sagt Martina Jeske, die mit Kollegin Silke Matz die Ausstellung organisiert hat.

Das Malen hilft Cora aus Essen nach einem Trauma

Zu den Malgruppen gefunden haben die Teilnehmenden aufgrund verschiedener psychischer Erkrankungen wie Depressionen oder Psychosen. So auch Cora. Die 38-jährige non-binäre Person war aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung in der Tagesklinik. Dort ist Cora auf einen Aushang der Essener Kontakte aufmerksam geworden. „Das war vor neun Jahren. Seitdem komme ich in die Malgruppe.“ Zu Coras Ausstellungsstücken gehören ein Axolotl in pastelligem Aquarell und ein Hahn, detailgetreu gezeichnet mit Aquarellstiften.

In der Gruppe steht der Prozess im Vordergrund, nicht das Ergebnis: „Wir besprechen die Bilder immer mit Wertschätzung und bestärken uns gegenseitig“, sagt Cora. Die konkrete Diagnose spielt in den Malgruppen keine Rolle. „Wir sind zwar Kunsttherapeuten, aber die Malgruppen sind keine Therapiestunden“, erklärt Martina Jeske. Seit 15 Jahren leitet sie die Gruppe „Farbe und Fantasie“ mit sieben festen Teilnehmenden im Alter von etwa 30 bis über 60. „Neue Interessent*innen werden bei uns aber herzlich aufgenommen“, sagt sie.

Hilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen

Die Angebote der Kontakt- und Beratungsstelle sollen eine Tagesstruktur schaffen, die vielen Betroffenen aufgrund ihrer Erkrankungen fehlt. Den Verein Essener Kontakte gibt es seit mehr als 50 Jahren, gegründet wurde er von Angehörigen psychisch kranker Menschen. Die Malgruppen sind Teil eines vielfältigen Angebots: Selbsthilfegruppen für Menschen mit Depressionen und deren Angehörige, Gedächtnistraining, integrativer Jugendtreff, Nähkurse oder Qigong – der Wochenplan ist gut gefüllt.

Auf eine Besonderheit sind die Essener Kontakte besonders stolz: Die „Peer-Berater“. „Das sind selbst von psychischen Erkrankungen oder seelischen Krisen betroffene Menschen, die andere Betroffene begleiten. Dazu erhalten sie Schulungen und nehmen an Team-Sitzungen teil“, erklärt Simone Himmelberg-Krüger, die pädagogische Leiterin der Kontakt- und Beratungsstelle. Diese versteht sich vor allem als eine kontinuierliche Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Angebote sollen den Selbstwert und das Selbstvertrauen stärken. Dass das funktioniert, sieht auch Cora an der eigenen Entwicklung. „Hier habe ich gelernt, meinen inneren Kritiker auszuschalten und einfach nur zu malen.“

Weitere Informationen und Anmeldung zu den Angeboten gibt es unter www.essener-kontakte.de, 0201 73 36 46 oder kontaktstelle@essener-kontakte.de.

