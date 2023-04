Wenn der Vater mit den Söhnen… – bei der Feuerwehr Essen ist

Essen. Bei der Essener Feuerwehr arbeitet ein Männerquartett mit einer besonderen Geschichte. Wie gleich vier Gilles zu den Rettern gefunden haben.

Das nennt man wohl Familienbande: Wenn ein Vater mit drei Söhnen bei der Essener Berufsfeuerwehr aktiv ist, hat das nicht nur Seltenheitswert, es steckt auch eine ganz besondere persönliche Geschichte dahinter. Doch dazu später.

Jetzt ist Marcel Gille erstmal „sehr stolz und sehr glücklich“und freut sich, dass es seine drei Sprösslinge in ihrem neuen Job ebenfalls sind: Die beiden Zwillinge Cederik und Marvin (23) sind jüngst zu Brandmeistern ernannt worden und ihr ein Jahr älterer Bruder Fabian hat seine Ernennungsurkunde zum Brandmeisteranwärter entgegennehmen können.

Bis dahin war es ein „nicht ganz einfacher Weg“, erinnert sich Marcel Gille, der bei der Behörde an der Eisernen Hand in der Atemschutzabteilung arbeitet. Denn als der heute 44-Jährige als junger Vater im Oktober 2002 seine Ausbildung bei der Feuerwehr begann, brannte es plötzlich lichterloh in seinem Leben.

Nach der Geburt der Zwillinge gegen den Fußball entschieden

Kaum hatte sich der Fußballer in der zweiten Mannschaft von Schalke 04 und gelernte Konstruktionsmechaniker nach der Geburt der Zwillinge für die Familie entschieden und die Fußballschuhe zumindest als Vertragsamateur an den Nagel gehängt, verließ ihn seine Frau. Und seine Firma meldete Kurzarbeit an.

Schon früh hatten die drei Gilles-Brüder Kontakt zur Essener Feuerwehr Foto: Feuerwehr Essen

Marcel Gille stand mit einem Mal als alleinerziehender Vater von drei kleinen Kinder da, fürchtete um seine finanzielle Existenz und suchte nach Sicherheit. Aus dem Wunsch als Jugendlicher, „irgendwann gehe ich auch zur Feuerwehr“, wurde auf der Suche nach einem verlässlichen Einkommen Realität, als zwei Kicker vom FC Kray ihm als Berufsfeuerwehrleute nahelegten, es doch bei der Behörde als künftiger Beamter zu versuchen. Da war die Entscheidung gefallen. „Das war der beste Schritt in meinem Leben“, sagt Gille heute, „ich trauere keinem Fußball nach.“

Doch bevor er seine Brötchen bei den Blauröcken verdienen konnte, wurde dem jungen Vater einiges abverlangt. Nach seinem Job holte er seine Jungs mittags vom Kindergarten ab. Wenn sie um 7 Uhr im Bett lagen und hoffentlich schliefen, hat Marcel Gille für die Feuerwehr gelernt, um seine Prüfungen zu bestehen - was schließlich klappte, aber alles andere als selbstverständlich war.

Die Betreuung eng mit der Mutter abgestimmt

Als er fortan 24-Stunden-Dienste schieben musste, stimmte er sich eng mit seiner Mutter ab, die glücklicherweise in einem ähnlichen Rhythmus beim Deutschen Roten Kreuz arbeitete. „Wir haben uns abgestimmt“, erinnert sich der 44-Jährige. An einem Tag betreute der Vater die Gille-Bande, am nächsten übernahm die Oma.

Und der ein oder andere Feuerwehrmann wird sich noch heute erinnern können, dass es auch Zeiten gab, zu denen Marcel Gille seine aneinandergebundenen Söhne auf einen Spielzeug-Traktor setzte, um sie von seinem Wohnort Frohnhausen bis zur Wache nach Borbeck zu ziehen.

Dort kamen die drei schon früh mit der Feuerwehr in Kontakt - vielleicht war das der Auslöser für ihre berufliche Laufbahn. Doch was letztlich den Ausschlag gegeben hat, ist für den Vater eher nachrangig, „so lange sie machen, was sie glücklich macht“.

Marcel Gille ist es auf jeden Fall und denen „sehr, sehr dankbar“, die ihn und seinen Nachwuchs immer nach Kräften unterstützt haben: seine Familie, seine Fußballkollegen und die Feuerwehr - die drei großen „F“ in seinem Leben.

