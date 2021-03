Stadtparks Weniger Müll, mehr Spiele: Arbeiten am Essener Elisenplatz

Essen-Ostviertel. Der Elisenplatz im Ostviertel wird aufgehübscht. Durch neue Wege und Spielmöglichkeiten soll er ein Anziehungspunkt für die Essener werden.

Der Elisenplatz im Essener Ostviertel wird in den kommenden Monaten umgestaltet. Voraussichtlich im Herbst sollen die Arbeiten in der rund 13.000 Quadratmeter großen Grünanlage abgeschlossen sein – mit neuen Wegen und Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten für alle Altersgruppen. Das meldet die Stadt.

Die Ideen der Bürger spielten für den Prozess eine große Rolle: Hierzu fanden im Jahr 2019 vor Ort verschiedene Beteiligungsverfahren zur Parkentwicklung statt. Die Ergebnisse wurden in die Umgestaltungsplanung eingearbeitet. Ziel war und ist die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und der Spiel- und Sportangebote im Park.

Sträucher und Bäume müssen weichen

Einige Sträucher und Bäume werden weichen, so sollen Angsträume verhindert und unerwünschten Müllablagerungen entgegenwirkt werden. Zusätzliche Mülleimer sollen zudem für mehr Sauberkeit im Elisenplatz sorgen. Während der Umbauzeit ist die Parkanlage nicht nutzbar. Für die Querung der Parkanlage wird in dieser Zeit ein Weg zur Verfügung stehen.

Die Aufwertung des Elisenplatzes ist Teil des Förderprogramms „Starke Quartiere – starke Menschen (SQsM)“ und ein Gemeinschaftsprojekt von Grün und Gruga und dem Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement und wurde im September 2018 vom Rat beschlossen.

Aufwertung des Essener Elisenparks kostet 550.000 Euro

Die Kosten der Aufwertung belaufen sich auf 550.000 Euro und werden zu 100 Prozent gefördert. Die Gelder stammen aus Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen unter Einsatz von Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Landes- und Bundesmitteln aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“.

Der Elisenplatz ist nur einer von verschiedenen Parks, die in diesem Jahr aufgehübscht werden. In Altenessen werden der Spindelmann- und der Kaiser-Wilhelm-Park derzeit umgestaltet, in der westlichen Innenstadt bekommt der Waldthausenpark eine Schönheitskur.

