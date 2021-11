Weltpremiere in Essen – und Schweiger sagt mit Bauchweh ab

Kann bei der Weltpremiere in Essen am 2. November wegen einer Lebensmittelvergiftung nicht dabei sein: Til Schweiger.

Essen. Kino-Fans freuen sich auf den neuen Film von Til Schweiger. Warum die Weltpremiere in Essen nun ohne den Schauspieler stattfinden muss

Eigentlich hat sich Til Schweiger am Dienstagabend zur Weltpremiere seines neuen Films „Die Rettung der uns bekannten Welt“ in der Essener Lichtburg angesagt. In dem Film, für den Schweiger als Regisseur, Drehbuchautor und Darsteller verantwortlich zeichnet, geht es um einen Jugendlichen mit bipolarer Störung. Schweiger selber plagt in diesen Tagen offenbar ein andere Störung im Magen-Darm-Trakt. Der Kinostar müsse seine Teilnahme wegen verdorbenen Magens absagen, heißt es seitens des Filmverleihs.

Wie auf dem Instagram-Account des Schauspielers zu erfahren ist, könnte dafür eine verdorbene Auster verantwortlich sein. In dem Video sieht man den 57-Jährigen jedenfalls mit seinen Töchtern Luna und Emma beim Austernschlürfen in einem Restaurant. Schon beim Probieren verzieht Schweiger eher angewidert das Gesicht. Die möglichen Folgen der Meeresfrüchte-Kostprobe dürften ihm nun gar nicht schmecken.

Noch sei die konkrete Ursache für Schweigers Lebensmittelvergiftung aber unklar, heißt es. So oder so: Til Schweiger bleibt der Weltpremiere fern – seine Hauptdarsteller Emilio Sakraya und Tijan Marei sowie Tochter Emma Schweiger müssen am Dienstagabend alleine auf den Roten Teppich. Und die vielen Schweiger-Fans dürften bitter enttäuscht sein.

Immerhin auf der Leinwand kann man Schweiger dann doch erleben. Als alleinerziehender Vater Hardy, der mit den drastischen Stimmungsschwankungen seines Sohnes Paul (Emilio Sakraya) umgehen muss. Nach einem missglückten Selbstmordversuch landet Paul in einem Therapie-Zentrum. In der Klinik trifft er auf Jugendliche, die ebenfalls mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Und erkennt, dass man eine psychische Erkrankung nicht alleine durchstehen muss.

Der Film startet am 11. November in den deutschen Kinos.

