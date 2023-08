Bald findet der Welterbelauf wieder in Essen statt: Dieses Foto zeigt den 5. Welterbelauf auf Zollverein im Jahr 2018.

Lauf-Event Welterbelauf auf Zollverein: So kann man sich anmelden

Essen. Auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen findet im September der Welterbelauf statt. Anmeldungen sind noch möglich. So funktioniert es.

Bereits zum achten Mal veranstaltet das Leichtathletik-Team Stoppenberg am 9. September den Welterbelauf auf Zollverein in Essen. Über 1000 Sportlerinnen und Sportler werden an dem Samstag dabei sein, wenn die unterschiedlichen Wettbewerbe um 13 Uhr mit dem Lauf der Walker und Nordic-Walker beginnen, teilen die Organisatoren im Vorfeld mit.

[Alle Nachrichten aus Essen: Hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren]

Im Verlauf des Tages gehen dann noch Bambini-, Schüler- und Jugendläufe sowie die Hauptläufe über 5 und 10 Kilometer auf die Strecke.

Welterbelauf in Essen: Veranstalter will „tolles Rahmenprogramm“ liefern

Der Vorsitzende des LT Stoppenberg, Berthold Hiegemann, sagt: „Wir versuchen, in jedem Jahr diese Veranstaltung weiterzuentwickeln, wobei Corona uns leider 2020 und 2021 zwei Jahre Zwangspause beschert hat.“ Auch in diesem Jahr würden Wettkämpfe im Rahmen der Special Olympics angeboten, bei denen behinderte Sportlerinnen und Sportler gemeinsam mit den Teilnehmern ohne Einschränkungen über die Ziellinie laufen. „Neben einer attraktiven Laufveranstaltung wollen wir auch ein tolles Rahmenprogramm bieten“, so Hiegemann weiter.

So hätten sich vor einigen Jahren die katholische St. Nikolaus-Gemeinde aus Stoppenberg und die evangelische Thomasgemeinde zu einem Projekt mit Namen „Kirche? Läuft!“ zusammengetan und bieten neben Gesprächen und Möglichkeiten zur Ruhe zu kommen auch den „Segen to go!“ an, mit dem die Läuferinnen und Läufer dann auf den Weg geschickt werden sollen.

Die RAG-Stiftung ist Förderer des Welterbelaufs, die RAG Montan Immobilien Sponsor und gemeinsam mit der Stiftung Zollverein auch Kooperationspartner.

Alle Informationen zur Veranstaltung unter: www.welterbelauf-zollverein.de. Die Vorab-Anmeldung ist noch bis zum 2. September möglich. „Spätentschlossene können sich am Veranstaltungstag kurzfristig nachmelden“, so die Veranstalter.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen