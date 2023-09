Hitze in Essen: Trotzdem machten sich zahlreiche Läuferinnen und Läufer auf den Weg zur Zeche Zollverein, um dort am achten Welterbelauf teilzunehmen.

Essen. Der Essener Welterbelauf hat am Samstag 1000 Läuferinnen und Läufer auf das Zollverein-Gelände gezogen – und das bei brütender Hitze.

Mehr als 1000 Läuferinnen und Läufer haben am Samstag beim Welterbelauf auf dem Zollverein-Gelände in Essen der Hitze getrotzt – bei Temperaturen um die 30 Grad. Zum 8. Mal veranstaltete der LT Stoppenberg die Veranstaltung.

„Auch wenn sich die Läuferinnen und Läufer etwas kühlere Temperaturen gewünscht hätten, so war die Sonne dem Regenwetter des Vorjahres doch vorzuziehen“, heißt es in einer Mitteilung nach dem Laufevent.

Welterbelauf auf Zollverein mit Wettkämpfen im Rahmen der Special Olympics

Berthold Hiegemann, der Vorsitzende des LT Stoppenberg, wird darin wie folgt zitiert: „Wir versuchen in jedem Jahr diese Veranstaltung weiterzuentwickeln.“ So seien im Rahmen des diesjährigen Welterbelaufs auch Wettkämpfe im Rahmen der Special Olympics angeboten worden, bei denen behinderte Sportlerinnen und Sportler gemeinsam mit Startenden ohne Einschränkungen über die Ziellinie liefen.

Im 10 Kilometer Hauptlauf holte sich bei den Frauen Anna Hiegemann vom LT Stoppenberg in der Zeit von 38:58 Minuten den Gesamtsieg, bei den Männern siegte Nico Schneider vom Styrumer TV in 35:17 Minuten. Den Sieg im 5 Kilometer Jedermannlauf holten Kira Schroeder (18:52 Minuten) vom TSV Kirchlinde Dortmund sowie vom LT Stoppenberg Luca Melsa in 16:28 Minuten.

