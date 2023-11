Welterbe Zollverein wird zum Laufsteg für die „Grubenhelden“

Matthias Bohm zeigt die neue Kollektion der Grubenhelden. Präsentiert werden sollen die stylischen Stücke am 11. November auf dem Essener Welterbe Zollverein.

Essen. Fashion Show auf Zollverein. Gladbecker Modelabel präsentiert seine „Weltcouture“ in Essen. Doppelbock-Motiv ziert Mützen, Taschen und Socken.

Paris, Mailand, Stoppenberg: Die Zeche Zollverein wird erstmals in ihrer Geschichte auf die Karte der Mode-Destinationen rücken. Dafür sorgen die „Grubenhelden“. Das Gladbecker Modelabel, das seine Couture schon bei der New Yorker Fashion Week gezeigt hat, präsentiert seine erste „Zollverein“-Kollektion am Samstag, 11. November, vor handverlesenen Gästen auf dem Welterbe-Areal.

„Grubenhelden“ auf Zollverein: Präsentation soll aufwendig ausfallen

Coole Sweater, Mützen, Socken und eine große Taschenkollektion bestehend aus Rucksäcken, Shoppern und Weekendern sowie stylische Accessoires haben Label-Gründer Matthias Bohm und sein Kreativteam diesmal als kultige Hommage ans Essener Weltkulturerbe entworfen. Die stilisierte Darstellung des Doppelbock-Fördergerüsts gehört dazu, den Hoodie ziert das markante Zollverein-Motiv nebst Schriftzug.

Die stylischen Bergbau-Klamotten dürften Zollverein-Besuchern nicht ganz unbekannt sein. Den Grubenhelden-Store gibt es auf dem Welterbe schon seit 2018. Seitdem wurde auch über eine eigene Zollverein-Kollektion nachgedacht. Die Präsentation soll entsprechend aufwendig ausfallen. „Es wird unsere zweitgrößte Show sein, nach der Präsentation der Grubenhelden auf der New Yorker Fashion Week“, verspricht Bohm.

