Weiterführende Schulen in Essen: Anmeldungen sind gestartet

Anmeldungen an den städtischen Schulen sind in Essen bis zum 24. Februar möglich.

Essen. Viertklässler können ab sofort an weiterführenden Schulen der Stadt angemeldet werden. Schulen des Ruhrbistums haben Gespräche schon geführt.

Die Anmeldungen von Viertklässlern für die weiterführenden Schulen sind in Essen mit den städtischen Gesamtschulen am Samstag (30.1.) gestartet.

Wegen der Corona-Situation müssen Eltern und Erziehungsberechtigte für diese, aber auch an allen anderen städtischen Schulen im Vorfeld der Anmeldung Termine ausmachen. Absprachen dafür sollten telefonisch oder online bei der jeweiligen Wunschschule vorgenommen werden, heißt es seitens der Stadt.

Anmeldungen noch bis Ende Februar möglich

Anmeldungen zum Schuljahr 2021/2022 sind noch bis zum 24. Februar möglich – an diesen Daten (jeweils von 9 bis 16 Uhr):

städtische Gesamtschulen: 1. und 2. Februar

städtische Hauptschulen: 22. und 23. Februar

städtische Realschulen und Gymnasien: 22., 23. und 24. Februar

Bei privaten Ersatzschulen gelten laut Stadt abweichende Termine

An Schulen des Ruhrbistums sind Aufnahmegespräche bereits geführt

An den weiterführenden Schulen des Ruhrbistums sind in Essen die letzten Aufnahmegespräche bereits am Samstag geführt worden. „Dank des Engagements unserer Lehrerkollegien, aber auch des großen Verständnisses bei den Familien der künftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler waren die Corona-Maßnahmen keine Hindernisse“, so die Schuldezernentin des Bistums, Eva Lingen.

Das sind die Anmeldezahlen der Essener Schulen im Bistum: Gymnasium am Stoppenberg: 122 (2020: 93); Sekundarschule am Stoppenberg: 173 (2020: 290); Mariengymnasium: 101 (2020: 129).