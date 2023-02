Das Mädchengymnasium Borbeck während eines Lichterfestes. Die Schule ist das einzige städtische Mädchengymnasium in NRW.

Bildung Weiterführende Schulen in Essen: Anmeldungen ab 9. Februar

Essen. Die städtischen Haupt-, Realschulen und Gymnasien nehmen ab Donnerstag Anmeldungen entgegen. Andere Schulen haben ihre Zahlen schon.

Rund 4000 Familien in Essen müssen ab Donnerstag, 9. Februar, ihr Kind in einer der weiterführenden Schulen im Stadtgebiet anmelden. Dann nehmen städtische Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien Anmeldungen entgegen. Die Anmeldephase der Hauptschulen in Essen läuft bis einschließlich Freitag, 10. Februar, die der Realschulen und Gymnasien bis einschließlich Samstag, 11. Februar.

Die sieben städtischen Gesamtschulen und die Schulen des Bistums Essen haben die Anmeldungen der künftigen Viertklässler bereits entgegengenommen. Das Bistum betreibt in Essen zwei Gymnasien (Stoppenberg, Marienschule Werden) sowie die Sekundarschule am Stoppenberg.

Sekundarschule Stoppenberg: Fast doppelt so viele Anmeldungen wie freie Plätze

„Die Schulen des Bistums bleiben sehr beliebt“, teilt die Kirche in einer Mitteilung am Dienstag mit. „Wir freuen uns über das Interesse, bedauern aber, dass wir nicht jedem Kind einen Platz an seiner gewünschten Schule anbieten konnten“, sagt Eberhard Streier, Bereichsleiter Schule und Hochschule im Ressort Kulturentwicklung im Bistum Essen.

So überstieg die Zahl der Anmeldungen an der Sekundarschule am Stoppenberg erneut bei Weitem die Zahl der verfügbaren Plätze. 275 Anmeldungen stehen dort 150 Plätzen gegenüber. Eine zu große Nachfrage verzeichnet auch das dortige Gymnasium (118 Anmeldungen für 115 Plätze); immerhin konnte das Mariengymnasium in Werden allen Kandidaten einen Platz anbieten (90 Anmeldungen).

Gesamtschulen Essen: Nachfrage erneut mit großen Unterschieden

An den Gesamtschulen hatte es in diesem Jahr erneut deutliche Unterschiede bei der Nachfrage gegeben – die mit Abstand höchste Zahl der Anmeldungen hatte die Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Schonnebeck registriert (342); mehr als die Hälfte der Kandidaten erhielt eine Absage. Noch Luft nach oben bei den Anmeldungen hatten dagegen unter anderem die Erich Kästner-Gesamtschule (Steele) und die Gesamtschule Nord (Vogelheim). Die Umverteilungen laufen derzeit; Familien konnten bei den Gesamtschulen Erst- und Zweitwunsch angeben.

Ab Donnerstag, 9. Januar, nehmen die vier städtischen Hauptschulen Anmeldungen entgegen, 14 städtische Realschulen und 16 städtische Gymnasien. Alle Familien wurden von der Stadt ausführlich informiert; die Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen hat keinen Einfluss auf eine tatsächliche Aufnahme. Kommen an einer Schule mehr Kandidaten zusammen als freie Plätze verfügbar sind, entscheidet in der Regel das Los.

