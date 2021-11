Weitere verkaufsoffene Sonntage 2021 in Essen abgesagt

Sonntags shoppen ist in diesem Jahr in Essen an immer wenigen Tagen möglich, weil Feste abgesagt werden.

Essen. Mit der Absage einiger Feste am 1. Advent fallen auch die geplanten verkaufsoffenen Sonntage weg. Aktuell sind zwei in Essen betroffen.

In Essen müssen weitere, eigentlich genehmigte, verkaufsoffene Sonntage abgesagt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, entfallen am 1. Advent (28. November) die Verkaufssonntage in Kupferdreh und Werden. Grund: Da beide Veranstaltungen vom jeweiligen Veranstalter abgesagt wurden, gibt es auch keine Rechtsgrundlage mehr dafür, dass an dem Sonntag die Läden öffnen dürfen.

Damit wird die Liste der verbleibenden verkaufsoffenen Sonntage bis Jahresende kürzer. Nach jetzigem Stand gibt es noch verkaufsoffene Sonntage in diesen Stadtteilen und zu folgenden Terminen. Allerdings steht wegen der geplanten 2G-Regel der Borbecker Weihnachtsmarkttag und somit auch der damit verbundene verkaufsoffene Sonntag bereits auf der Kippe:

28. November: Borbeck, Lichtwochen und Weihnachtsmarkttag

28. November: Altenessen, Adventsmarkt

12. Dezember: Innenstadt, Weihnachtsmarkt

12. Dezember: Rüttenscheid, Wintermarkt

12. Dezember: Steele, Weihnachtsmarkt

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen