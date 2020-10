Weitere Corona-Fälle in Essen: Kritischer Wert fast erreicht

Essen. An mehreren Essener Schulen wurden Lehrer und Schüler positiv auf Corona getestet. Der Inzidenzwert lag am Samstag nahe am kritischen Wert.

Die Stadt meldet weitere Corona-Infektionen an Essener Schulen. Der sogenannte Inzidenzwert - er gibt Auskunft über die Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - kommt der kritischen Marke von 35 nahe. Am Samstag lag der Wert bei 34,7.

Zwei weitere positive Corona-Fälle gibt es demnach an der Frida-Levy-Gesamtschule in der Innenstadt. Dort seien jetzt zwei Mitglieder des Lehrerkollegiums sowie zwei Schüler positiv auf der Coronavirus getestet worden. An der LVR Wilhelm-Körber-Schule im Südostviertel gibt es ebenfalls einen weiteren Corona-Fall, teilt die Stadt mit. Auch an der Neuessener Schule gebe es in der Schülerschaft einen positiven Corona-Fall.

Zwei Gruppen der Kita am Jahnplatz in Altendorf befinden sich in Quarantäne

Am Gymnasium Nord-Ost wurde ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Bei insgesamt 20 Schülern und Schülerinnen ordnete das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne an. An der Realschule Überruhr gibt es ebenfalls einen positiven Corona-Fall in der Schülerschaft. Es seien Quarantänen für das „nähere Sitzumfeld“ angeordnet worden.

In der Kita Jahnplatz in Altendorf ist ein Mitglied des Betreuerteams mit dem Coronavirus infiziert. Für zwei Kita-Gruppen wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet sowie für weitere Mitarbeiter der Einrichtung.

Seit Beginn der Pandemie infizierten sich 2167 Essener mit dem Coronavirus

Am Samstag, 3. Oktober, waren damit in Essen insgesamt 230 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Erkrankungswelle sind es insgesamt 2.167 Essener. In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen vom 26. September bis 2. Oktober hat es 205 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert von 34,7 ausmacht. Das Robert-Koch-Institut hatte am Morgen noch ein Wert von 30,4 gemeldet.

Ab einem Wert von 35 muss die Stadt laut Coronaschutzverordnung weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion ergreifen. Stand Samstag befinden sich 1051 Essener in einer angeordneten häuslichen Quarantäne.

