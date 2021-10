Essener Paar geht mit Messern aufeinander los

An der Bäuminghausstraße in Essen-Altenessen haben sich eine Frau und ein Mann gegenseitig mit Messern verletzt.

Essen. An der Bäuminghausstraße in Altenessen ist es zu einem blutigen Streit in einer Wohnung gekommen. Eine Frau und ein Mann wurden verletzt.

Eine gewaltsame Auseinandersetzung eines Paares in einer Wohnung an der Bäuminghausstraße in Essen-Altenessen hat am Dienstagnachmittag kurz nach 15.15 Uhr für einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften gesorgt.

Eine Frau und ein Mann haben sich gegenseitig verletzt, als sie mit Messern aufeinander losgegangen sind. Die beiden wurden in Krankenhäuser transportiert. Die Polizei ist vor Ort, kann aber noch keine Details nennen oder etwas zu den möglichen Hintergründen sagen.

Erst am Morgen war eine 26-Jährige bei einer Beziehungstat in einer Wohnung am Philosophenweg in Essen-Freisenbruch lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter (28) stellte sich später der Polizei. (j.m.)

