Weinfest in Essen: Winzer von Rhein und Mosel sind dabei

Essen-Borbeck. Das Borbecker Weinfest startet am 30. Juni. Welche Winzer in diesem Jahr dabei sind und was das Fest kulinarisch zu bieten hat.

Winzer aus verschiedenen Regionen Deutschlands schenken beim Borbecker Weinfest aus. Von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, läuft das 24. Weinfest im Stadtteil. Auf dem Dionysiuskirchplatz werden sechs verschiedene Stände zu finden sein, an denen Weinliebhaberinnen und -liebhaber die Tropfen der unterschiedlichen Weingüter verkosten können – so einige Essener Haushalte versorgen sich dann per Bestellung auch gleich kistenweise mit dem Wein, der sie am meisten überzeugt, ob rot, rosé oder weiß.

„Die Atmosphäre auf dem Dionysiuskirchplatz ist einfach sehr gemütlich und wir freuen uns, dass wir in den vergangenen Jahren immer mehr jüngere Gäste dazugewinnen konnten“, sagt Silvia Schöne aus dem Organisationsteam. „Scheinbar ist das Weintrinken bei vielen angesagt.“ Der Initiativkreis Centrum Borbeck (Cebo) konnte das Weingut Korrell mit Anbaugebiet an der Nahe für eine Premiere in Essen gewinnen. Ende Juni sei für die Winzer noch ein guter Zeitpunkt, bei vielen anderen traditionellen Festen im Spätsommer werde es schwieriger, weil durch den Klimawandel auch die Weinlese oftmals früher stattfindet, erklärt Schöne.

Bei sommerlichen Temperaturen haben viele Gäste auch im vergangenen Jahr ein Glas Wein auf dem Borbecker Dionysiuskirchplatz genossen. Foto: Kevin Kerber / Archivbild

In Borbeck erneut dabei sind das Weingut Arenz aus Trittenheim an der Mosel, das Weingut Jakob Gerhardt vom Rhein, das Weingut Schmitt aus Spiesheim in Rheinhessen, das Weingut Schmitz aus Zornheim in Rheinhessen und der Weinhandel „Weinfrau und Wassermann“ aus Dormagen, der eine Sekt- und Weinbar mit deutschen Weinen anbieten wird. Neben dem Wein sind auch Bier vom Fass und alkoholfreie Getränke im Ausschank. Geöffnet sein werden die Stände am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 15 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Zum Wein gibt es Tapas, Flammkuchen und Zwiebelbrot

Zum Wein gibt es einige kulinarische Angebote, zum Beispiel Tapas (Gambas, Serranoschinken, Käse und mehr), Fisch- und Grillspezialitäten, Pommes, Flammkuchen, Salzgebäck und die bereits traditionellen Stullen mit Griebenschmalz, die am Cebo-Stand auf Zwiebelbrot vom Borbäcker Siebers angeboten werden.

Wer auf einer Stempelkarte zehn Stempel für je ein ausgeschenktes Glas Wein sammelt, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Der Weinpass ist auf der Rückseite der Flyer zu finden, die schon vor dem Fest in Borbecker Geschäften ausliegen. Ausgefüllte Karten können beim Fest in die Gewinntrommel eingeworfen werden, die Verlosung findet am Sonntag, 1. Juli, um 16.30 Uhr statt. Zu gewinnen sind verschiedene Preise, die von den Winzern gestellt werden.

Bühnenprogramm beim Borbecker Weinfest

Musikalische Unterhaltung wird es an allen drei Veranstaltungstagen geben. Am Freitag, 30. Juni, gibt es von 19 bis 23 Uhr Livemusik mit dem Entertainer „Robin Stone“, darunter viele Oldies zum Mitsingen und auch zum Tanzen. Am Samstag, 2. Juli, tritt ab 16 Uhr die Sängervereinigung 1866 Essen-Burgaltendorf mit Liedern zum Wein auf. Anschließend stehen von 19 bis 23 Uhr „The Fellows“ auf der Bühne.

Country-Musik, Oldies und Schlager sind am Sonntag, 2. Juli, von 14 bis 17 Uhr von „Ottilia Ehren“ zu hören. Das Veranstaltungsteam des Cebo hofft auf passendes Wetter und kündigt schattige Sitzplätze an. Zudem wird darauf verwiesen, dass das Weinfest gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen erreichen ist. Der Bahnhof Borbeck und die Haltestellen Rechtstraße und Germaniaplatz liegen in unmittelbarer Nähe zum Dionysiuskirchplatz.

Aktuelle Informationen gibt es unter www.ceboborbeck.de und www.facebook.com/CeBoBorbeck sowie auf Instagram unter @ceboborbeck.

