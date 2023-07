Weihnachtsvorbereitung in Essen-Steele läuft auf Hochtouren

Leon Finger (re.) und Ralph Leurs ziehen trotz Loch in der Decke und Wasserschaden in einem Ladengeschäft am Kaiser-Otto-Platz die Fäden - im Hintergrund die Werbung für den letztjährigen Weihnachtsmarkt.

Essen-Steele. Weihnachten im Sommer? Warum das nicht nur ein Thema in Australien, sondern auch Steele ist. Was Stefan Mross und Olaf Henning damit zu tun haben.

Noch sieht es in dem Eckgeschäft mitten in Steele ein wenig nach Baustelle aus: Der Tisch im vorderen Bereich wirkt improvisiert, weiter hinten ziert ein recht großes Loch die Decke – ein Wasserschaden macht den neuen Bewohnern dort derzeit das Leben schwer. Wer auf die Rückwand schaut und das Plakat zum kommenden Weihnachtsmarkt inklusive „höchstem sich drehenden Weihnachtsbaum Europas“ sieht, der weiß: Hier schaltet und waltet seit geraumer Zeit der Initiativkreis City Steele (ICS).

Neues ICS-Büro im Kern von Essen-Steele ist die Einsatzzentrale

Der Ort ist gut gewählt: Direkt am Kaiser-Otto-Platz, Ecke Brinkerplatz, mit einem großen Schaufenster in Richtung Steeler Innenstadt befindet sich seit dem vergangenen Winter die neue Zentrale des ICS. Hier finden Vorstandssitzungen, Meetings und Roundtables statt. Und einiges mehr: „Wir sind hier gleich gegenüber jener Stelle, an der sich beim Steeler Weihnachtsmarkt die Bühne befindet“, erklärt Leon Finger, erster Vorsitzender des ICS. „Das heißt, hier können sich die Künstler, die dort auftreten werden, aufhalten, umziehen, aufwärmen. In den vergangenen Jahren haben die das immer in meinem Laden gemacht.“

Fotos im Schaufenster deuten an: Hier befindet sich das neue Hauptquartier des Initiativkreises City Steele. Foto: Schacht 11

Doch angesichts der Tatsache, dass Finger sein Bekleidungsgeschäft längst an die nächste Generation weitergegeben hat, musste eine Alternative her. Als das Spielwarengeschäft, das hier angesiedelt war, auf die andere Seite des Kaiser-Otto-Platzes zog, nutzte der Initiativkreis die Gelegenheit.

Man sollte es angesichts der derzeitigen Temperaturen nicht glauben, doch in genau diesem Eckladen laufen derzeit vor allem die Vorbereitungen für den nächsten Weihnachtsmarkt. „Tatsächlich haben wir damit schon im Januar angefangen“, sagt Ralph Leurs, der seit geraumer Zeit für den ICS tätig ist. „Eigentlich beginnen wir sofort mit der Arbeit, wenn der Weihnachtsmarkt beendet ist.“ Man könne dann relativ schnell sondieren, was gut war, fügt Finger hinzu: „Dann hat man gleich einen guten Einstieg in die neuen Planungen.“

Steeler Eisenbahndorf war Publikumsmagnet

Was wirklich gut lief beim vergangenen Weihnachtsmarkt, das war das Eisenbahndorf. Andere begnügen sich mit Modelleisenbahnen, Steele macht es nicht unter dem Maßstab 1:1. „Wir haben damit Journalisten aus ganz Deutschland angelockt“, blickt Finger zurück. „Wir waren bundesweit in allen Medien.“ Und damit steht fest: Die Eisenbahnlok wird auch auf dem nächsten Weihnachtsmarkt vom 2. November bis 30. Dezember im Mittelpunkt stehen – in der kommenden Woche haben die Verantwortlichen einen Termin beim Eisenbahnmuseum Bochum.

Aufbau der Moerser Güterzugtenderlokomotive 89 7531 auf dem Steeler Weihnachtsmarkt auf dem Grendplatz im vergangenen Jahr. Foto: Julian Heppe / FUNKE Foto Services

„Das ist natürlich eine große Herausforderung, so eine Lok mit einem Transporter auf den Kaiser-Otto-Platz zu bringen“, so Leurs. Und: Diesmal soll auch noch ein Barwagen dazukommen mit Platz für 120 Gäste, aus der Weihnachtsscheune wird ein Lokschuppen, und es kommen – nun doch – eine Garten- und diverse Modelleisenbahnen hinzu.

Und doch wird das Eisenbahndorf nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal im bundesweiten Konkurrenzkampf der Weihnachtsmärkte sein. Der Steeler Markt ist wie immer der erste und der längste von allen. Und neben den DJs, die freitags und samstags die so genannten Almrauschpartys anheizen, gibt es noch eine weitere Besonderheit: Wohl kaum ein Weihnachtsmarkt in Deutschland hat eine derart stark besetzte Bühne – auch das ist Tradition.

Stefan Mross kündigt Überraschungsgast für Essen-Steele an

Schon jetzt ist der Bühnenplatz für Olaf Henning gesichert, dem Finger und Leurs unlängst bei einem Konzert auf der Dachterrasse der FUNKE Mediengruppe zum Bühnenjubiläum gratulierten: 25 Jahre ist der Mann mittlerweile musikalisch unterwegs. Und er ist einer der Stammgäste, die wegen der familiären Atmosphäre des Steeler Marktes, so Finger, „gerne immer wiederkommen“. Henning wird das das erste Weihnachtsmarkt-Wochenende am 4. November um 19 Uhr einläuten. Und noch ein weiterer alter Bekannter ist bereits gesetzt: Der Liedermacher Volker Rosin wird einen Teil des Kinderprogramms gestalten – überhaupt legt man im Stadtteil großen Wert auf die Kinderfreundlichkeit des Weihnachtsmarktes.

Wechselhütten auf dem Steeler Weihnachtsmarkt Unter den 91 Aufbauten des Steeler Weihnachtsmarktes wird es auch zehn so genannte „Wechselhütten“ geben. Diese können von sozialen Einrichtungen, Vereinen, Kitas, Schulen und auch von Privatleuten tageweise oder übers Wochenende für 25 Euro pro Tag belegt werden. Voraussetzung: Hier soll Selbstgemachtes angeboten werden. Die Einnahmen aus der Vermietung spendet der ICS wie in jedem Jahr an die Aktion Lichtblicke. Wer Interesse hat, eine Hütte zu mieten, schreibt eine E-Mail an info@leonfinger.de.

Es gibt aber auch neue Stars. Finger: „Daniel Sommer zum Beispiel, den kennen wir noch, als er ganz jung war. Und jetzt wird die Fangemeinde immer größer.“ Klar ist auch schon: Zum Auftakt am 2. November steht wieder Stefan Mross auf der Bühne – „mit einem Überraschungsgast“. Wer das ist, soll jedoch noch nicht verraten werden. Finger: „Wir wollen da noch ein wenig die Spannung hochhalten.“ Es ist ja auch noch ein bisschen hin bis Weihnachten.

Was nicht heißt, dass man sich nicht so langsam um einen Baum kümmern muss. Blicken wir noch einmal in die ICS-Zentrale mit dem Plakat: „Europas höchster sich drehender Weihnachtsbaum“. Gesucht wird: eine Tanne von etwa zwölf bis 15 Metern Höhe, die auf einem Drehgestell in der Mitte des Kaiser-Otto-Platzes aufgestellt wird. Wer also eine Tanne loswerden will, kann sich beim Initiativkreis City Steele melden. Finger: „Wir kommen, wir holen den Baum ab, und wir bauen ihn hier auf. Der Spender hat keine Kosten.“ Frohe Weihnachten.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen