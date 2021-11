Am Freitag, 12. November wird der Weihnachtsmarkt in der Essener City offiziell eröffnet. Viele fragen sich, welche Corona-Regeln dann gelten.

Essen. Der Weihnachtsmarkt 2021 in Essen startet an diesem Freitag. Die Schausteller eröffnen ihn mit einer Mischung aus Sorge und Zuversicht.

Glühwein und 3G: Mit einer Mischung aus Bangen und Zuversicht eröffnen die Schausteller an diesem Freitag (12.11.) den Essener Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. 170 Hütten und Stände sollen die Besucherinnen und Besucher bis zum 23. Dezember in die City locken. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände müssen Gäste also entweder geimpft, getestet oder genesen sein.

Indes hat das Robert Koch-Institut (RKI) wegen rasant steigender Inzidenzwerte in Deutschland „dringend“ dazu geraten, „größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden, aber auch alle anderen nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren“. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte jüngst eine Absage von Weihnachtsmärkten gefordert.

Weihnachtsmarkt Essen 2021: Sehnsucht nach Veranstaltungen spürbar

Auf dem Essener Kennedyplatz rührt Schaustellerin Nicole Vogel gegen 11 Uhr an ihrem Imbissstand erstmals nach anderthalb Jahren Zwangspause wieder ihre Ruhrgebiets-Currysoße an. „Da müssen wir jetzt durch“, sagt sie in Anbetracht der Diskussion und weht den Dampf zur Seite, der aus dem großen Topf steigt.

Claudia Fackler hat alle Lebkuchenherzen in ihrem Stand akkurat aufgehängt und denkt laut nach: „Wohin mit der ganzen Ware, falls sie nächste Woche alles verbieten sollten?“ Den Gedanken verwirft die Schaustellerin lieber wieder schnell. Falls die Bedingungen verschärft werden sollten, hat sie zusätzliche Plexiglasscheiben besorgt, diese könnte sie noch einbauen als Schutz.

Doch eigentlich müsste der Abstand zu den Kunden sowieso reichen: „Ich bin jetzt 48 Jahre auf dem Weihnachtsmarkt, ich war noch nie erkältet, hab mich noch nie angesteckt.“ Zwei Jahre hat sie jetzt keine Süßwaren verkaufen können, „ich bin ja froh, dass wir überhaupt wieder etwas machen können“.

Dass die Bürger große Sehnsucht haben nach Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt, das hat Klaus Meyer Oetzmann in den letzten Tagen während des Aufbaus seines Duftkerzen-Standes bemerkt: „Die Leute sind wegen der Impfungen auch nicht mehr so ängstlich, trotz jetzt steigender Zahlen.“

>>> Weihnachtsmarkt Essen 2021

12. bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr.

Dienstag: Studententag mit Ermäßigungen und Angeboten an vielen Ständen

mit Ermäßigungen und Angeboten an vielen Ständen Mittwoch: Familientag mit Aktionen und Rabatten.

mit Aktionen und Rabatten. Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt: 12. Dezember von 13 bis 18 Uhr

>>> INFO: Essener Lichtwochen finden bis zum 8. Januar statt

Parallel zum Weihnachtsmarkt und noch bis zum 8. Januar finden in der Innenstadt die Essener Lichtwochen statt.

statt. Es gibt verschiedene Standorte in der City, in diesem Jahr gibt es etliche beleuchtete Tiere zu sehen – darunter unter anderem ein Nashorn (Willy-Brandt-Platz), ein Orca (Burgplatz) und ein Elch (Flachsmarkt).

zu sehen – darunter unter anderem ein Nashorn (Willy-Brandt-Platz), ein Orca (Burgplatz) und ein Elch (Flachsmarkt). Die insgesamt gibt es neun Standorte, an denen die Beleuchtung mit Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet wird.

