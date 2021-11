Umstellung auf 2G Weihnachtsmarkt in Essen will 2G-Regel rasch umsetzen

Essen. Für den Weihnachtsmarkt in Essen sei 2G kein Problem, sagt die EMG. Neue Schilder seien bereits bestellt. Unklarheit zur Dichte von Kontrollen.

Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wird nach Überzeugung von Richard Röhrhoff, Geschäftsführer der Essen Marketing GmbH, unter der vom Land NRW verkündeten 2G-Regel im Freizeitbereich nicht weiter leiden. „Da tauschen wir einfach die Schilder aus“, so Röhrhoff. Bestellt habe man sie am Montag (15.11.) bereits.

Derzeit wird auf Plakaten darauf hingewiesen, dass Besucher entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein müssen (3G). Schon bald gewährt ein Test gleich welcher Art aber keinen Zutritt mehr, Impfung oder Genesung (2G) sind dann Pflicht.

Aus den Stichproben bei den Kontrollen wisse man, dass ohnehin fast alle Besucher von Innenstadt-Veranstaltungen geimpft sind, so Röhrhoff. „Die Leute lassen sich auch deshalb impfen, weil sie raus wollen und etwas erleben wollen.“

Oberbürgermeister Thomas Kufen berichtete am Montag (15.11), bei den bisherigen Stichpunkt-Kontrollen seien nur sehr wenige Besucher aufgefallen, die keinerlei Dokument besaßen und den Weihnachtsmarkt dann folglich verlassen mussten. Kufen hatte das Land aufgefordert, den Städten einheitliche Vorgaben für Freizeitveranstaltungen zu machen.

Landesverordnung soll klären, ob Kontrollen auf dem Weihnachtsmarkt verstärkt werden müssen

Noch unklar ist nach Angaben von EMG-Chef Röhrhoff, ob die Kontrollen auf dem Weihnachtsmarkt nunmehr verstärkt werden müssen. „Wir warten die Verordnung des Landes ab.“ Wie kleinere Essener Märkte mit der neuen Lage umgehen, war am Dienstag (16.11) ebenfalls noch unklar.

Mehr Kontrollen angemahnt hat die Essener FDP, „um den Kennedyplatz und die Innenstadt nicht zum ,Superspreader’-Ort werden zu lassen“. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) sowie die Polizei seien aufgefordert, mehr Präsenz in der Innenstadt zu zeigen und verschärft zu kontrollieren. „Wir dürfen keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass die Durchsetzung der Regeln wichtig ist.“ Man müsse auch an die Schausteller denken, die seit zwei Jahren faktisch mit einem Berufsverbot belegt waren und nach wie vor um ihre Existenz bangten. (F.S.)

