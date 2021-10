Der Bürgerverein Essen-Haarzopf-Fulerum plant nach der Corona-Pause wieder einen Weihnachtsmarkt. Ob es so voll wird wie hier 2016, bleibt abzuwarten.

Corona Weihnachtsmarkt in Essen-Haarzopf soll wieder stattfinden

Essen-Haarzopf. Nach der Corona-Pause will der Bürgerverein Essen-Haarzopf wieder einen Weihnachtsmarkt veranstalten. Doch es gibt auch schlechte Nachrichten.

Nach einem Jahr Corona-Pause plant der Bürgerverein Essen-Haarzopf/Fulerum wieder einen Weihnachtsmarkt. Er soll am Sonntag, 5. Dezember, an gewohnter Stelle stattfinden. Auf eine andere beliebte Veranstaltung müssen die Haarzopf in diesem Jahr aber weiter verzichten.

„Der Martinzug wird wie 2020 auch in diesem Jahr nicht stattfinden“, sagt Horst Holtwiesche, Vorsitzender des Bürgervereins. Der Andrang würde zu groß, gerade wenn viele andere Umzüge ausfallen und dann noch mehr Besucherinnen und Besucher als sonst nach Haarzopf kommen würden, befürchtet er. Eventuell veranstalte der Bürgerverein kurzfristig ein kleines Martinsfeuer im Bürgerpark. Die Bürger könnten ihre Fenster auch gern mit Laternen schmücken.

Wie viele Stände es auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Haarzopf geben wird, ist unklar

Der Weihnachtsmarkt am zweiten Advent soll wieder auf dem Parkplatz Raadter Straße 2-16 und der Straße Auf’m Dörnchen stattfinden. „Ob es wieder 50 bis 60 Stände werden, wie sonst üblich, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht machen wir die Abstände zwischen den Ausstellern größer“, so Holtwiesche, der ab sofort Anmeldungen über die Internetseite des Bürgervereins www.haarzopf-fulerum.de entgegennimmt. Er wolle sich zu diesem Thema mit den Kollegen von der Interessengemeinschaft Altenessen kurzschließen, die bereits Erfahrungen mit einer Veranstaltung unter Corona-Bedingungen hätten.

Bisher gehe man davon aus, dass beim Weihnachtsmarkt die 3G-Regel gelten werde. Absperren könne man den Bereich aber nicht, da sich dort ja auch zahlreiche Wohnhäuser befinden. „Ich hoffe, dass Stichproben reichen. Im November muss ich bei der Stadt jedenfalls ein Hygienekonzept vorlegen. Und wir brauchen ganz bestimmt viel mehr ehrenamtliche Helfer als sonst, um den Auflagen gerecht zu werden“, sagt der Vorsitzende.

Bürgerverein plant die erste große Veranstaltung im Stadtteil in Corona-Zeiten

Der Weihnachtsmarkt sei seit Anfang 2020 die erste größere Veranstaltung, die der Bürgerverein wieder plane. Vor kurzem habe lediglich ein Kartoffelfest im kleinen Rahmen stattgefunden. Am zweiten Advent soll dann auch das dritte Haarzopfer Märchenbuch der Autorin Ute Hampel präsentiert und verkauft werden. Die Haarzopferin habe bereits 42 Geschichten mit Stadtteilbezug geschrieben, das dritte Buch, das der Bürgerverein herausgibt, werde aber das letzte dieser Art sein.

Horst Holtwiesche hofft, dass auch die für das kommende Jahr geplanten Veranstaltungen stattfinden können, vom Neujahrsempfang über die Jahreshauptversammlung des Bürgervereins bis zum Trödelmarkt und dem Tag der Vereine. „Ob das Gesofe, das gemeinsame Sommerfest, stattfinden kann, ist noch unklar.“ Eine gute Nachricht gibt es dennoch für die Haarzopferinnen und Haarzopfer: Die zweite Boulebahn im Bürgerpark an der Straße Auf’m Bögel ist fertig und soll im November eingeweiht werden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen