Wegen Totensonntag bleibt der Essener Weihnachtsmarkt am 21. November geschlossen.

Veranstaltung Weihnachtsmarkt in Essen bleibt am Sonntag geschlossen

Essen. Der Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt bleibt am Sonntag (21.11.) geschlossen. Corona ist nicht der Grund. Besucher können ausweichen.

Seit dem 12. November locken Händler und Glühweinduft in die Essener City. Doch am Sonntag, 21. November, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Grund ist nicht etwa Corona, sondern Totensonntag. Auch der Weihnachtsmarkt in Steele hat nur von 18 bis 21 Uhr geöffnet.

Adventmarkt in Altenessen hat geöffnet

Wer schon eher gebrannte Mandel, Karussell und Adventsstimmung einsammeln möchte, der kann nach Altenessen zum Adventmarkt fahren. Dort sind die Buden auch an Totensonntag von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Noch gilt auf allen Märkten die 3G-Regel, das wird sich jedoch in der kommenden Woche mit der neuen Corona-Schutzverordnung ändern. Dann dürfen nur noch Geimpfte und Genesene die Weihnachtsmärkte besuchen, es gilt dann 2G.

Die Öffnungszeiten der Märkte im Einzelnen:

City: bis 23. Dezember sonntags bis donnerstags 11 bis 210 Uhr, freitags und samstags 11 bis 22 Uhr. Totensonntag, 21. November, bleibt der Markt geschlossen. Verkaufsoffener Sonntag am 12. Dezember. Dienstags ist Studenten-, mittwochs Familientag mit ermäßigten Preisen.

bis 23. Dezember sonntags bis donnerstags 11 bis 210 Uhr, freitags und samstags 11 bis 22 Uhr. Totensonntag, 21. November, bleibt der Markt geschlossen. Verkaufsoffener Sonntag am 12. Dezember. Dienstags ist Studenten-, mittwochs Familientag mit ermäßigten Preisen. Steele : montags bis samstags 11 bis 20 Uhr. Samstags Live-Bühnenprogramm ab 20 Uhr, nach Schließung der Stände. Sonntags 13 bis 20 Uhr, Totensonntag 18 bis 21 Uhr. 24. bis 26. Dezember geschlossen.

: montags bis samstags 11 bis 20 Uhr. Samstags Live-Bühnenprogramm ab 20 Uhr, nach Schließung der Stände. Sonntags 13 bis 20 Uhr, Totensonntag 18 bis 21 Uhr. 24. bis 26. Dezember geschlossen. Altenessen: Täglich von 11 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 22 Uhr. Heiligabend schließt der Markt um 13 Uhr. Am 28. November ist in Altenessen verkaufsoffener Sonntag, dann gibt es ein buntes Familienprogramm auf dem Adventmarkt. Jeden Samstag und Sonntag soll zudem ein Kindertrödelmarkt stattfinden.



Welche Märkte für die kommenden Wochen noch geplant sind, finden Sie in unserer Übersicht.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen