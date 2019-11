12 / 12

Was sich Essener für das neue Jahr wünschen

Karnaper Straße in Karnap: Mit dem Fahrrad überquert Mahmoud Diab die Brücke über die Emscher. Der 35-Jährige kommt aus Syrien und hat als Mechaniker in Dubai gearbeitet, „bis ich den Job verloren habe“. Eine Rückkehr nach Syrien sei undenkbar gewesen: der Krieg, die Gefahr zum Militärdienst herangezogen zu werden. Also kam Diab wie so viele seiner Landsleute nach Deutschland, wo er seither zwischen Hoffen und Bangen lebt. Obwohl er das auf Deutsch nicht so sprichwörtlich ausdrücken kann. Da wäre zum einen „die Angst, dass wir Deutschland verlassen sollen, weil das jetzt so viele Leute hier sagen“. Zum anderen sein unendlicher Dank an Angela Merkel, „die uns geholfen hat“. Da ist es nur konsequent, dass Diabs erster Wunsch für 2018 ist, dass es der Kanzlerin gut gehen möge! „Und alles Gute für dieses Land!“ Und er selbst? Wolle noch besser Deutsch lernen, eine Arbeit finden, eine Familie gründen. Ja, und dann ist da noch ein großer Wunsch: „Ich hoffe so, dass mein krebskranker Vater geheilt werden kann.“

Foto: Ulrich von Born