Weihnachtsmärkte und Adventsmärkte in Essen: Die Übersicht

Essen. Neben dem großen Weihnachtsmarkt in der Essener City gibt es viele weitere Veranstaltungen. Was, wann und wo stattfindet, lesen Sie hier.

Nach der Coronapause im vergangenen Jahr strömen viele Menschen jetzt wieder zu den Weihnachts- und Adventmärkten in der City und in den einzelnen Stadtteilen Essens.

Grundsätzlich gilt in diesem Jahr überall die 3G-Regel, beziehungsweise die aktuell gültige Corona-Schutzverordnung. Da die Lage derzeit sehr dynamisch ist und die Zahlen steigen, verweisen alle Veranstalter darauf, dass sich die Bedingungen jederzeit ändern könnten. Hier eine Übersicht über die aktuelle Planung, die einzelnen Märkte und Veranstaltungen.

Innenstadt: Weihnachtsmarkt bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr. Dienstag: Studententag mit Ermäßigungen und Angeboten an vielen Ständen. Mittwoch: Familientag mit Aktionen und Rabatten. Verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt: 12. Dezember von 13 bis 18 Uhr. Händler bieten an rund 170 Ständen ihre Ware an. An der Marktkirche funkelt erstmals ein 21 Meter hoher Natur-Tannenbaum.

Steele: Beim Weihnachtsmarkt auf dem Kaiser-Otto-Platz und dem Grendplatz gibt es bis zum 30. Dezember mehr als 70 Aufbauten und Stände. Öffnungszeiten: montags bis samstags 11 bis 20 Uhr – Live-Bühnenprogramm ab 20 Uhr, nach Schließung der Stände. Sonntags 13 bis 20 Uhr, Totensonntag (21.11.) 18 bis 21 Uhr. Vom 24. bis 26. Dezember bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Zum Steeler Weihnachtsmarkt gehört auch eine zwölf Meter hohe Tanne, die für zwei Euro eine Weile Musik spielt und sich dreht – das Geld wird gespendet.

Altenessen: Adventmarkt vom 19. November bis 30. Dezember auf dem Forumsplatz gegenüber vom Allee-Center an der Altenessener Straße. Täglich von 11 bis 21 Uhr, an den Wochenenden von 10 bis 22 Uhr geöffnet. An Heiligabend schließt der Markt um 13 Uhr. Samstags und sonntags Kindertrödelmarkt (Anmeldungen: 01787121982), buntes Familienprogramm am verkaufsoffenen Sonntag, 28. November.

Stadtwald: Weihnachtsmarkt am 3. bis 5. Dezember, 10. bis 12. Dezember, 17. bis 19. Dezember, jeweils freitags und samstags, 15 bis 22 Uhr, sonntags, 14 bis 22 Uhr, sowie am 6. Dezember (Nikolaus), 16 bis 21 Uhr. An diesem Tag kommt er Nikolaus um 17 Uhr. Geboten werden zehn Hütten, ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum, Leckeres vom Grill, heiße Waffeln, Glühwein, Flammlachs, ein Kinderkarussell und Kunsthandwerk.

Rüttenscheid: Wintermarkt vom 9. bis 22. Dezember am Rüttenscheider Stern. Gleich neben dem Festzelt werden rund 20 Hütten aufgebaut, die mit einer bunten Vielfalt an Deko, Schmuck, Accessoires, Kleidung und Kunsthandwerk aufwarten. Am 12. Dezember ist verkaufsoffener Sonntag. Öffnungszeiten des Zeltes: täglich von 12 bis 23 Uhr, freitags und samstags 12 bis 0 Uhr. Öffnungszeiten der Stände: täglich 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr.

Kettwig: Der Hugenpoeter Nikolausmarkt findet auf dem Gelände des Schlosshotels vom 26. bis 28. November sowie vom 3. bis 5. Dezember statt. Die 50 Aussteller werden an den Ständen rund um das historische Wasserschloss Kunsthandwerk, Feinkost und Geschenkideen präsentieren. Geöffnet ist der Nikolausmarkt freitags von 14 bis 22 Uhr, samstags von 11 bis 22 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro pro Person; Kinder zahlen keinen Eintritt. Karten gibt es an der Tageskasse, August-Thyssen-Straße 51. Außerdem können Tickets online gebucht werden: https://www.hugenpoet.de/de/12-nikolausmarkt

Werden: Den beliebten Weihnachtsmarkt wird es wegen der Coronasituation nicht geben. Am Abend des 19. November ab 18 Uhr und am 20. November auch schon tagsüber gibt es auf dem festlich geschmückten Rathausplatz bis 21 Uhr ein gastronomisches Angebot. Außerdem wird der Stadtteil festlich beleuchtet und mit Tannenbäumen geschmückt.

Überruhr: Die Caritas der Gemeinde St. Suitbert lädt zum „Adventsmarkt der schönen Dinge“. Am Samstag, 20. November, von 14 bis 18 Uhr und Sonntag, 21. November, von 11 bis 14 Uhr werden im Gemeindeheim von St. Suitbert, Klapperstraße 70, Papier- und Textilarbeiten, handgestrickte Kuschelsocken, Kinder- und Puppenkleidung, Schmuck, Geschenkideen, kulinarische Köstlichkeiten, Adventskränze und jede Menge Nützliches angeboten. Der Erlös geht an karitative Projekte.

Eintagesveranstaltungen in der Weihnachtszeit in den Essener Stadtteilen

Frohnhausen: Der Nikolausmarkt der Gemeinde St. Antonius findet am Sonntag, 5. Dezember, von 11 Uhr bis 17 Uhr auf dem Außengelände und im Pfarrsaal an der Kölner Straße 37 statt.

Margarethenhöhe: Weihnachtsmarkt am Sonntag, 28. November, Kleiner Markt, Steile Straße.

Haarzopf: Weihnachtsmarkt am Sonntag, 5. Dezember, Parkplatz Raadter Straße / Auf’m Dörnchen. Überwiegend Bürgerinnen und Bürger aus Haarzopf und Fulerum sind von 11 bis 18 Uhr mit Angeboten vertreten. Für die Kinder gibt es spezielle Aktionen. Standanmeldung unter: www.haarzopf-fulerum.de

Hauptbahnhof: Adventsbasar der Bahnhofsmission am Samstag, 27. November. Von 10 bis 19 Uhr gibt es dort frische Waffeln, selbst gemachte Marmeladen und Plätzchen sowie kleine weihnachtliche Geschenkideen wie Meisenknödel oder Mini-Adventskalender. Die Einnahmen kommen der Bahnhofsmission zugute.

