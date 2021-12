Weihnachtsmärkte in Essens Stadtteilen: Das ist die Bilanz

Essen. Die Märkte in Altenessen und Steele enden am 30. Dezember, in Stadtwald ist er bereits vorbei. Warum das Fazit sehr gemischt ausfällt.

Zum Jahresende schließen auch die letzten Advents- und Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen. In Steele und Altenessen öffnen sie am Donnerstag, 30. Dezember, zum letzten Mal. Nach den hohen Umsatzeinbußen während der Pandemie sind die Händlerinnen und Händler vor allem froh, dass sie ihre Stände bis zum Ende geöffnet halten konnten. Doch sie verzeichnen im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten starke Umsatzeinbrüche.

„Alles in allem sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Schaustellerin Jessica Walter, die den Adventsmarkt in Altenessen organisiert. In Zahlen könne sie den Umsatzrückgang noch nicht nennen. In der Essener Innenstadt hatte Albert Ritter vom Schaustellerbund für seinen Glühweinstand gar von zwei Dritteln Umsatzrückgang gesprochen. Wie erwartet seien die Besucherströme in Pandemiezeiten auch im Stadtteil geringer ausgefallen, aber der Markt habe sich dennoch gelohnt, sagt Walter. Begonnen hatte er noch unter der 3G-Regel, dann wurde auf 2G umgestellt: „Wir haben früh eigene Bändchen rausgegeben, das hat sich gut eingespielt.“

Besucherinnen und Besucher des Adventsmarkts in Altenessen zeigen Verständnis

Die Fälle, in denen es zu Diskussionen gekommen sei, könne sie an einer Hand abzählen. Die meisten Besucherinnen und Besucher hätten Impfnachweis und Personalausweis schon griffbereit gehabt. „Das Verständnis ist wirklich sehr, sehr groß, weil die Leute wieder Freizeiterlebnisse haben möchten“, sagt Walter.

Diese Einschätzung teilt Peter-Arndt Wülfing als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Altenessen. „Aus meiner Sicht war es richtig, dass wir den Markt veranstaltet haben“, sagt er. „Familie Walter hat die 2G-Regel früh und konsequent umgesetzt und die Gäste sind gut damit umgegangen.“ Die Altenessener seien froh, dass es so trotz der Pandemie etwas weihnachtlichen Glanz im Stadtteil gegeben habe. Veranstaltungen wie der Adventsmarkt, Stadtteilfest und der Biergarten im Sommer würden zu einem lebenswerten Altenessen beitragen.

Steeler Weihnachtsmarkt: „So erfolgreich die erste Hälfte war, so katastrophal war die zweite“

Der Steeler Weihnachtsmarkt endet ebenfalls am 30. Dezember. Mit seinem frühen Start Anfang November hat er die längste Laufzeit. „Wir haben einen hervorragenden Start gehabt bei schönem, trockenen Wetter“, sagt Leon Finger vom Initiativkreis Steeler City. Die ersten drei Wochen des Weihnachtsmarktes unter 3G-Bedingungen seien für alle Beteiligten „sehr erfolgreich“ gewesen. Doch mit der Umstellung auf 2G seien auch die verregneten Wochenenden gekommen und damit ein deutlicher Besucherrückgang.

Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele hat die längste Laufzeit, er beginnt traditionell schon Anfang November und endet Ende Dezember. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

„So erfolgreich die erste Hälfte war, so katastrophal war die zweite“, sagt Finger. Die Einführung der Bändchen habe die 2G-Kontrollen zwar deutlich erleichtert und der Weihnachtsmarkt sei auf jeden Fall besser als keiner, wie es 2020 noch der Fall war. Aber die Bedingungen seien in diesem Jahr eben erschwert gewesen. So fehlten zum Beispiel auch die Wechselhütten, in denen sich Vereine, Kindergärten und Schulklassen normalerweise abwechseln und für zusätzliche Frequenz sorgen. Finger hofft, dass das 2022 wieder möglich sein wird.

Der Wintermarkt in Rüttenscheid war ebenso wie die Weihnachtsmärkte in Werden und Haarzopf und die Nikolausmärkte in Kettwig und Borbeck im Vorfeld abgesagt worden. Zu groß war die Unsicherheit in der Pandemie. Zum ersten Mal hingegen gab es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt in Stadtwald. Das Organisationsteam dort zog eine positive Bilanz und plant eine Wiederholung im Jahr 2022.

