Weihnachtsmärkte Weihnachtsmärkte in Essen: Hier gibt es Glühwein und Co.

Essen. Essen hat viele Weihnachtsmärkte zu bieten – nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen. Welche Märkte noch laufen.

Weihnachtsmärkte gibt es auch 2022 nicht nur in der Essener Innenstadt – stadtweit finden verschiedene vorweihnachtliche Veranstaltungen und Märkte statt. In dieser Übersicht finden Sie – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die verschiedenen Märkte in Essen, die noch laufen oder bald eröffnen.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Internationaler Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt

Der größte Weihnachtsmarkt findet wie üblich auch in diesem Jahr in der Innenstadt statt. 170 Hütten sind nach Angaben der EMG es in diesem Jahr. Losgegangen ist es am 12. November, Schluss ist am 23. Dezember. Die Öffnungszeiten sind sonntags bis donnerstags: 11 bis 21 Uhr; freitags und samstags: 11 bis 22 Uhr. Es gibt im Rahmen des Weihnachtsmarktes einen verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt: am 11. Dezember. Weitere Informationen finden Sie hier.

Der Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt: Der Lichterhimmel über dem Kennedyplatz gehört traditionell dazu. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Steeler Weihnachtsmarkt läuft bis Ende Dezember

Der Steeler Weihnachtsmarkt läuft noch bis zum 30. Dezember. Geboten werden musikalische Highlights, Kinderprogramme, Verzehrstände aller Art oder das Eisenbahndorf mit dem kultigen Steeler Weihnachtsexpress, einer 124 Jahre alten und 26 Tonnen schweren Dampflok. Hier finden Sie weitere Informationen.

Wintermarkt in Rüttenscheid

Der Rüttenscheider Wintermarkt startet am Donnerstag, 8. Dezember. Bis zum 22. Dezember gibt es am Rüttenscheider Stern Verkaufsstände, Speisen und Getränke in Hütten sowie ein großes Festzelt mit Gastro-Angebot. Simon Heidenreich vom Lokal „Die Eule“ für das Essen zuständig, Frank Schikfelder von der „Alten Metzgerei“ kümmert sich um die Getränke. Auch ein Karussell für Kinder steht wieder bereit.

Budenzauber: Zweiter Weihnachtsmarkt in Stadtwald

Der Weihnachtsmarkt auf dem Stadtwaldplatz ist eröffnet. Die Buden dort öffnen am 26. und 27. November, 2. bis 4. Dezember, 9. bis 11. Dezember, 16. bis 18. Dezember sowie am 21. Dezember zu diesen Zeiten: Freitag und Samstag von 15 bis 22 Uhr, Sonntag 14 bis 21 Uhr. Am 6. Dezember wird um 17 Uhr der Nikolaus kommen und Geschenke verteilen. Weitere Informationen zum Angebot auf dem Stadtwaldplatz gibt es hier.

Lesen Sie rund um das Thema auch diese Artikel:

Zweiter Advent: Weihnachtsmarkttag in Haarzopf

Am zweiten Advent, Sonntag, 4. Dezember, sorgen verschiedene Vereine und Initiativen aus Haarzopf für vorweihnachtliche Stimmung. Sie bieten von 11 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz Raadter Straße 2 bis 16 und der Straße Auf’m Dörnchen Kulinarisches und Kreatives an. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Prost!: Vor der Pyramide auf dem Altenessener Adventmarkt stoßen Gäste mit Glühwein an. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Adventmarkt Altenessen bis Ende des Jahres

Das Besondere: Der Adventmarkt in Altenessen hat auch nach Weihnachten geöffnet – und zwar bis zum 30. Dezember. Täglich von 11 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 22 Uhr sollen rund ein Dutzend Buden die Besucher und Besucherinnen zum Forumsplatz gegenüber vom Allee-Center an der Altenessener Straße locken. Auf dem Forumsplatz gibt es zu den Öffnungszeiten Glühwein für 3,50 Euro, ein Kinderkarussell, gebrannte Mandeln und Eierpunsch.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen