Weihnachtskonzert vor der Tür: Essener können sich bewerben

Westenergie hat Gesangsduos engagiert, die vor den Türen in Essen Weihnachtslieder singen.

Essen. Das Unternehmen Westenergie ist im Dezember mit einer mobilen Showbühne in Essen unterwegs - auch Privatpersonen können diese buchen.

Der Essener Energieversorger Westenergie will den Bürgerinnen und Bürgern in der derzeitigen Corona-Lage dennoch etwas Adventsstimmung bringen. Das Unternehmen hat Musik-Duos engagiert, die auf mobilen Showbühnen Weihnachtslieder singen. In Essen macht das Duo vom 7. bis 19. Dezember Station.

Westenergie sucht vor allem Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser und Altenheime aus, an denen die mobile Showbühne Halt macht. „Unser musikalisches Duo überrascht die Bewohnerinnen und Bewohner mit einem kleinen Konzert im Außenbereich und spielt einige Weihnachtslieder. Das Publikum in den Einrichtungen und auch die direkten Nachbarinnen und Nachbarn können aus sicherer Entfernung an dem Weihnachtszauber teilnehmen, etwa von ihren Fenstern aus“, sagt Petra Kox, Kommunalmanagerin bei Westenergie.

Bewerber müssen einen Text oder Video einreichen

Aber auch Privatpersonen können sich bei Westenergie bewerben und erhalten so eine Möglichkeit, beispielsweise ihren Freundinnen und Freunden, Verwandten oder Nachbarsfamilien auf ungewöhnliche Art „Danke“ zu sagen. Sie können sich online bei Westenergie mit einer Botschaft in Video- oder Textform bewerben, und je nach Anmeldezahl lost Westenergie die Gewinnerin oder den Gewinner aus. Die Showbühne hält dann am jeweiligen Haus, übermittelt die Botschaft der Bewerberin oder des Bewerbers und singt auch hier ein bis zwei Weihnachtslieder. Bewerbungsschluss ist der 26. November 2021. Weitere Informationen unter www.westenergie.de/weihnachtszauber.

