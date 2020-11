Weihnachtsgottesdienste: Essener Gemeinden planen noch

Essen. Wie kann ich wo Weihnachten in die Kirche gehen? Die Gemeinden in Essen planen noch, denn viele Detailfragen sind noch offen.

Heiligabend ohne „Oh du fröhliche?“ Wie und wann welche Gottesdienste oder Messen am 24. Dezember sowie an den anderen Weihnachtsfeiertagen stattfinden können, ist in den meisten Essener Kirchengemeinden noch unklar. Frühestens ab der ersten Dezemberwoche bzw. Mitte Dezember soll feststehen, wie und wo die Essener an Heiligabend einen Gottesdienst besuchen oder eine Messe begehen können. Das berichten die Sprecher der beiden großen Kirchen in Essen.

Outdoor-Lösungen und Lüftungsprobleme

Vorbereitungen gibt es überall, berichten übereinstimmend Stefan Koppelmann, Sprecher der Evangelischen Kirche, und Thomas Rünker, Sprecher des Essener Bistums. Doch sie fallen sehr unterschiedlich aus: Während einige Gemeinden Gottesdienste unter freiem Himmel oder an besonderen Orten abhalten wollen – in Byfang ist zum Beispiel eine Scheune im Gespräch –, überlegen andere Gemeinden, wie sie das Kirchengebäude effektiv zwischen mehreren Gottesdiensten lüften können. „Es sind viele Details noch unklar, deswegen ist das Wenigste bislang spruchreif“, sagt Stefan Koppelmann. Einige Fragen, die geklärt werden müssen: Singen mit Maske – geht das? Oder: Wie feierlich kann ein Weihnachtsgottesdienst sein, wenn wegen der Abstandsregeln nur jeder dritte Platz besetzt ist?

Pfarrei Ruhrhalbinsel bietet tägliches Angebot – per Telefon

Während viele mögliche, ganz verschiedene Digital-Formate in der Planung durchdekliniert werden, geht eine Gemeinde einen ganz anderen Weg: Die Pfarrei St. Josef Ruhrhalbinsel teilte am Donnerstag mit, dass man in der Adventszeit auch jene Menschen bedenken wolle, die nicht mit dem Internet umgehen können oder wollen. Entsprechend wird täglich ab Sonntag, 29. November (1. Advent), ein kurzer Impuls-Text angeboten, der per Telefon abrufbar ist ( 0201/890 797 40).

