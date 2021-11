Weihnachtsfest für Obdachlose in Essen: Spenden gesucht

Essen-Altenessen. Auch Obdachlose sollen es an Weihnachten schön haben. Dafür werden in Essen noch Spenden gesucht.

Das Altenessener Jugendhilfswerk „Dein Kult“ verteilt an Heiligabend und am Ersten Weihnachtsfeiertag warme Kleidung, Hygieneartikel, warmes Essen und Getränke an Wohnungslose und sucht dafür noch Spenden.

Winterfest des Essener Jugendhilfswerks „Dein Kult“ gibt es seit 2018

„Die Coronapandemie hat zu Beschränkungen des öffentlichen Lebens geführt und die wiederum machen sich noch stärker bei den Bedürftigen bemerkbar“, erklärt Eyyüphan Duy, Gründer des Jugendhilfswerks. Besonders schwer sei es für Obdachlose an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen.

2018 hat „Dein Kult“ das Winterfest ins Leben gerufen, besonders in der Adventszeit werden dafür Spenden gesammelt. Das Dein-Kult-Team hat mit den Kindergartenkindern der Kita Abenteuerland und den Erzieherinnen Plätzchen gebacken und Tassen bemalt, beides kann jetzt im Café an der Karl-Denkhaus-Straße in Altenessen täglich von 10 bis 18 Uhr gekauft werden. Der Erlös geht an das Winterfest für Obdachlose.

Auch die Jugendlichen helfen wieder mit und verteilen in den letzten zwei Wochen vor Weihnachten die Einladungen an die Obdachlosen. An beiden Feiertagen werden die Bedürftigen dann nach Altenessen und wieder zurück begleitet.

Gutscheine gerne gesehen, Kleidung genug vorhanden

Wer darüber hinaus noch Geld- und Sachspenden, Hygieneartikel, Hundenahrung, Gutscheine von Lebensmittelgeschäften, Tiernahrungsgeschäften und Drogerien geben möchte, kann das ebenfalls im Café abgeben. Kleidung wird nach Angaben von Eyyüphan Duy nicht gebraucht, da Stammgäste des Dein-Kult-Cafés und der Lions Club Rhein-Lippe (Ruhr) bereits das ganze Jahr über gespendet haben, so dass genügend Kleidung zusammengekommen ist.

