Weihnachtscircus macht Essener Grugahalle zur Manege

Es gehörte zur Tradition chinesischer Teehäuser. Während an den Tischen Geschäfte gemacht oder Kontakte geknüpft wurden, entwickelte sich eine eigenständige Unterhaltungsform. Die Künstler schnappten sich, was zu finden war: Tassen oder Teller, Stühle oder Tische. Mit den Gegenständen jonglierten und balancierten sie oder ließen die Requisiten gar elegant durch den Raum gleiten. Heute schließen die Chinesen ihre Verträge natürlich in Hotels oder Restaurants ab. Doch die traditionelle, fernöstliche Körperkunst der Akrobatik, auch bekannt als „Zaij“, ist geblieben. Sie hat sich sogar zum Kulturexportschlager entwickelt, wie der „Chinesische Nationalcircus“ beweist.

Die Artisten erscheinen auch in Tierkostümen

Noch bis zum 31. Dezember treten die Artisten beim „1. Weihnachtscircus Metropole Ruhr“ in der Grugahalle auf, die für die Vorstellungen zur Manege umgewandelt wurde. Im Repertoire steht auch die Vermittlung spiritueller Wurzeln des Reichs der Mitte wie Buddhismus, Konfuzianismus oder Taoismus. So erscheinen die Artisten auch in Tierkostümen. Etwa als Affen oder als Schweine, die bekanntlich zu jenen zwölf Tieren gehören, die traditionell beim chinesischen Neujahrsfest gewürdigt werden.

Stimmungsvolle Atmosphäre: Die weihnachtlich geschmückte Grugahalle wird zur Manege für chinesische Akrobaten. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Doch natürlich bleibt es nicht bei einer bunten Kostümschau. Die Akrobaten integrieren die Garderobe und die zahlreichen Requisiten in zum Teil waghalsige Choreographien. So wirbeln etwa die flinken Artisten mit drei, vier Rückwärtssalti durch die Halle, um anschließend den Körper durch einen circa fünf Meter hohen Ring zu manövrieren. Spektakulär? Definitiv. Allerdings ist das Publikum aus TV-Formaten oder Liveshows solche riskanten Einlagen gewohnt.

Salti, Sprünge und Handstände sollten den Gegner beeindrucken

Was den chinesischen Nationalzirkus von diesem westlichen Spektakel unterscheidet, bleibt also die alte Geschichte. Und die reicht bis auf das Schlachtfeld zurück. Salti, Sprünge und Handstände sollten den Gegner beeindrucken. An diesem Premierenabend leben die Spuren dieser soldatischen Tradition weiter. Zu sehen ist ein bestens einstudiertes Akrobaten-Kollektiv. Solo-Shows gehören eben in den westlichen Zirkus. Die chinesischen Artisten reihen sich stattdessen zu Menschenpyramiden auf, in denen sich der Einzelne dem Kollektiv unterwirft.

Essen Hier gibt's Tickets Fernöstlich und furios, fröhlich und familiär präsentiert sich der Chinesischen Nationalcircus mit seinen mehr als 30 Mitwirkenden bis zum 31. Dezember in der Grugahalle an der Norbertstraße. Vorstellungen täglich um 15 und 19 Uhr, am Sonntag, 29. Dezember und 11 und 15 Uhr.

Schön und virtuos erscheint das, wenn eine der Künstlerinnen auf ihren Fußsohlen am Ende gleich sechs aufeinander gestapelte Bänke in die Höhe stemmt. Und oben, fast an der Decke der Grugahalle, wankt eine weitere Artistin. Bis sie ihre Balance findet, zum Handstand ausholt und eine Blumenvase auf ihren Füßen tänzeln lässt. Die Anspannung reicht bis in die Zehenspitzen. Oder eben in die Halsmuskulatur: So thront einer der Körperkünstler mit Kopfstand auf einem nach oben gehievten Podest. Und hüpft von Stufe zu Stufe.

Der Nationalzirkus ist das Aushängeschild Chinas in der ganzen Welt

Ohne Körperdisziplin geht es selbstverständlich nicht. Seit ihrer Jugend trainieren die Ensemblemitglieder diese über 2000 Jahre alte Kunstform. An über 1000 Zirkusschulen wird bereits in frühesten Jahren vermittelt, Körper und Geist zu einem disziplinierten Gesamtkunstwerk zu schweißen. Die Talentiertesten unten ihnen gelangen anschließend in den Nationalzirkus, eine Art Label und Aushängeschild Chinas in der ganzen Welt. 30 Jahre ist es her, dass die chinesischen Artisten zum ersten Mal in deutschen Städten die Schwerkraft überlisteten. Für ein diesjähriges Comeback sorgte auch der Produzent Raoul Schoregge, der die Artisten nach Essen lotste. Und zwischen der Akrobatik für westliche Tradition sorgt: als Clown Coreggio.