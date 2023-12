Weihnachtscircus in Essen: Preise, Vorstellungen, Programm

Seit 2018 findet der Weihnachtscircus in Essen-Werden jedes Jahr auf dem Gelände des Campingplatzes in Essen-Werden statt. Alle Infos zu dem Event finden Sie bei uns in der Übersicht.

Essen-Werden Zum sechsten Mal findet in diesem Jahr der Weihnachtscircus in Essen-Werden statt. Alle Infos zu Vorstellungen und Preisen hier.

Zum sechsten Mal in Folge gastieren die Schaustellerfamilien Neigert und Sperlich mit ihrem Weihnachtscircus auf der Anlage des Knaus Campingparks in Essen-Werden. Konzipiert ist der Weihnachtscircus für Kinder und Erwachsene, auch an Silvester und an Heiligabend finden Vorstellungen statt.

Im Folgenden finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Essener Weihnachtscircus.

Vorab ein paar weitere weihnachtliche Leseempfehlungen:

Wie lange läuft der Weihnachtscircus in Essen-Werden?

Ab dem 21. Dezember bis zum 7. Januar finden unter der Woche täglich um 15 Uhr Aufführungen statt. Samstags gibt es um 15 und 19 Uhr Vorstellungen. Sonntags finden Aufführungen um 11 Uhr und um 15 Uhr statt. An Heiligabend und Silvester gibt es jeweils nur eine Vorstellung um 13 Uhr.

Wie teuer sind die Eintrittskarten für den Weihnachtscircus?

Die Preise variieren je nach Sitzplatz-Kategorie. Für Kinder liegen sie zwischen 16 und 24 Euro, bei Erwachsenen zwischen 18 und 26 Euro. Donnerstags ist Familientag, dann kosten die Plätze im Parkett 10 Euro und die Plätze in der Loge 15 Euro für alle Besucherinnen und Besucher. Bei den 11-Uhr-Vorstellungen zahlen alle Erwachsenen Kinderpreise.

Was erwartet Besucher bei dem Essener Weihnachtscircus?

Eine Vorstellung dauert mit Pause rund zwei Stunden. Das Programm variiert von Jahr zu Jahr, wer also in den vergangenen Jahren schon da war, darf mit neuen Inhalten rechnen. In diesem Jahr gibt es einen Artisten, der aus Mexiko angereist ist. Darüber hinaus können Zuschauerinnen und Zuschauer mit Clown-Comedy, Tier-Dressur und Schwung-Trapez rechnen. Das Programm ist laut der Artistenfamilie für Zuschauerinnen und Zuschauer jeden Alters konzipiert.

Clown Beppo gehört zur Artistenfamilie Neigert und wird beim Weihnachtscircus in diesem Jahr Clown-Comedy vorführen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Gibt es auch Essen und Trinken auf dem Weihnachtscircus in Essen-Werden?

Vor dem Hauptzelt ist ein kleines Vorzelt aufgebaut, in dem ein Weihnachtsmarkt stattfindet. Dort können Besucherinnen und Besucher vor und nach der Vorstellung sowie in der Pause unter anderem Glühwein, Punsch, Crêpes, gebrannte Mandeln und Popcorn kaufen.

Wo kann ich die Eintrittskarten für den Weihnachtscircus in Essen kaufen?

Tickets werden täglich von 10 bis 13 Uhr am Eingang des Campingplatzes, im Löwental 67, verkauft. Vor Ort ist keine Kartenzahlung möglich.

+++ Tipp: Abonnieren Sie hier unseren wöchentlichen Familiennewsletter. +++

Seit wann findet der Weihnachtscircus in Essen-Werden statt?

Im Jahr 2017 fand die erste Aufführung statt, 2023 geht der Weihnachtscircus ins sechste Jahr. Ausgerichtet wird er von den Zirkusfamilien Sperlich und Neigert, die über das Jahr mit dem „Circus Altano“ durch Deutschland touren.

Wo bekomme ich weitere Informationen rund um den Weihnachtscircus in Essen-Werden?

Es gibt zwei Ticket-Hotlines, bei denen weitere Informationen erfragt werden können: 0162 5389874 und 01578 9312166.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen