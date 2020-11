Weihnachtsbaum kaufen in Essen: Das muss man wissen

Essen. In Essen gibt es bereits Weihnachtsbäume zu kaufen. Preise bis Hygiene – was Händler und Käufer alles in der Corona-Krise beachten müssen.

Statt großem Budenzauber mit Glühweinduft nur ein Weihnachtsmarkt im XXS-Format, statt feuchtfröhlicher Weihnachtsfeier nur öde Videocalls mit dem Chef, statt besinnlicher Bescherung nur Geschenkeauspacken mit Abstand – die Weihnachtsstimmung mag in diesem Corona-Jahr nur schwer aufkommen. Wenn schon die Adventszeit im Lockdown verbracht werden muss, wollen sich viele Essener wenigstens etwas Gemütlichkeit ins Haus holen. Viele Fenster wurden bereits früh im November passend zur Jahreszeit dekoriert und jetzt dürften auch Weihnachtsbäume früh gefragt sein.

Mit einer der ersten Verkaufsstände in Essen in diesem Jahr gehört den Pfadfindern von St. Altfrid in Essen-Freisenbruch , die seit mehr als 25 Jahren Weihnachtsbäume anbieten. Sie würden traditionell mit dem ersten Adventswochenende starten, erzählt Leonie Kuklan. Am Freitag hatten sie eine Stunde nach Öffnung bereits sechs Tannen verkauft. „Ein guter Schnitt“, findet Kuklan.

Ansturm auf Weihnachtsbäume in Essen – Händler vorbereitet

Im Sommer gab es einen Run auf Swimmingpools und Strandkörbe, jetzt auf Tannen? Die Baumärkte verzeichnen seit Beginn der Pandemie einen verstärkten Kundenzulauf. „Man merkt: Die Menschen verbringen mehr Zeit daheim und gestalten, verschönern, modernisieren, sanieren und reparieren im Innen- und Außenbereich ihrer Häuser und Wohnungen“, sagt Hornbach-Sprecher Florian Preuß. Dort – ebenso wie bei Hellweg – gibt es bereits seit Mitte November Tannen im Geschäft sowie online zu kaufen. Es sei durchaus möglich, dass nun auch die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen steigen werde, vermutet Preuß.

Auch andere Anbieter rechnen damit, dass der Ansturm in diesem Jahr größer ausfallen wird, da viele Menschen, die sonst ihre Winterferien nicht zu Hause verbringen und sich daher keinen Baum ins Haus holen, es sich in diesem Jahr coronabedingt anders überlegen.

Der Verkauf soll daher entzerrt werden. „Wir würden es begrüßen, wenn die Kunden in diesem Jahr den breiten Verkaufszeitraum ausgewogen nutzen und nicht allzu geballt an den Adventssamstagen kommen“, bittet Florian Preuß von Hornbach. Denn selbst auf dem kleinsten Parkplatz auf dem Weihnachtsbäume verkauft werden, müssen Abstandsregeln eingehalten werden.

Weihnachtsbaumverkauf in Corona-Zeiten: Mundschutz und Desinfektionsmittel

Die Freisenbrucher Pfadfinder verzichten aus diesem Grund auf die Unterstützung der Gruppenkinder. „Wir möchten den Kreis der Mitglieder, die aktiv am Verkauf teilnehmen, so gering wie möglich halten, um Abstände einhalten und auch eine Rückverfolgbarkeit im Team sicherstellen zu können. Zudem werden wir darauf achten, dass kein Käufer die Fläche ohne Verkäufer betritt, um so sicherzustellen, dass nicht mehr Menschen als nötig auf der Verkaufsfläche unterwegs sind“, erklärt Leonie Kuklan.

Auch sonst musste der Verkaufsstart gut vorbereitet und ein Hygienekonzept erarbeiten werden. Ein Schild am Eingang erklärt vier wichtige Verhaltensregeln: Maximal zwei Personen dürfen auf das Gelände, Maskenpflicht, 1,5 Meter Abstand und Desinfektionsmittel am Eingang nutzen. Doch Überlegungen in diesem Jahr alles abzusagen, habe es nicht gegeben, so Kuklan. „Der Verkauf stellt für uns eine große Einnahme dar, mit der wir unsere Fahrten und Gruppenstunden finanzieren.“

Für den Essener Pädagogen Yasha Dahlmann, der mit einem Kollegen und acht Schülern der Off-Road-Gruppe der Nelli-Neumann-Förderschule in Frohnhausen Christbäume anbietet, erzeugt der Verkauf unter Corona-Bedingungen vor allem „gedanklichen Stress“. Man müsse sich anders organisieren, es gebe ein Einbahnstraßensystem, Maskenpflicht, Abstandsregeln und: „Es darf keiner krank werden und in Quarantäne müssen, sonst haben wir ein Personalproblem.“

Seit acht Jahren gibt es den Stand in Frohnhausen. Das Off-Road-Projekt ist ein „erlebnispädagogisch orientiertes Konzept für schulmüde Schüler“, heißt es offiziell. Die Jugendlichen fällen die Bäume im Sauerland selbst, netzen sie ein, laden sie in den Lkw und bringen die Ladung dann nach Essen.

Lehrer und Schüler des Off-Road-Projektes der Nelli-Neumann-Förderschule in Frohnhausen verkaufen ebenfalls Tannen, um zum Beispiel Ausflüge zu finanzieren. Foto: Privat

Weihnachtsbaumpreise könnten steigen

Die Corona-Pandemie stellt auch die Weihnachtsbaumproduzenten vor größere Herausforderungen. Zu Beginn des Lockdowns im März hätten sie mit einem Engpass an Arbeitskräften zu kämpfen gehabt, berichtet Claudia Wendt vom NRW-Landesverband Gartenbau. So durften damals Helfer aus Osteuropa nicht ins Land kommen. Zudem hätten die Betriebe wegen der strengen Hygienemaßnahmen mehr Aufwand bei der Unterbringung der Mitarbeiter sowie höhere Lohnkosten gehabt. „Deswegen kann es in diesem Jahr zu Preissteigerungen kommen“, vermutet Wendt. „Die Preisspanne liegt voraussichtlich zwischen 20 bis 25 Euro pro laufender Meter für eine Nordmanntanne.“

In Essen werden die Preise vermutlich stabil auf dem Wert der Vorjahre bleiben. Sowohl Yasha Dahlmann als auch Leonie Kuklan erklären, dass es keinen Corona-Aufschlag geben werde. „Die Menschen haben weniger Geld im Portemonnaie. Wir wollen die Preise nicht erhöhen, denn wir leben nicht davon“, so Dahlmann. Bei den Freisenbrucher Pfadfindern kostet die Nordmanntanne pro laufendem Meter 17 Euro. „Wir haben seit vier oder fünf Jahren die gleichen Preise“, erklärt Kuklan.

Nordmanntanne ist am beliebtesten

Am beliebtesten ist immer noch die klassische Nordmanntanne , gefolgt von Blaufichte und Nobilis, weiß Claudia Wendt vom Landesverband Gartenbau. Auch bei den Essener Ständen gibt es vor allem diese Tannen im Angebot. Kunden legten aber auch immer mehr Wert auf Regionalität , berichtet Wendt: „Inzwischen werden 25 Prozent der Bäume direkt bei landwirtschaftlichen Betrieben gekauft.“ Regionale Bäume böten auch den Vorteil, dass sie durch den kurzen Transportweg frischer seien. In Essen kann zum Beispiel auf dem Hof Kammesheidt in Kettwig der Baum selbst geschlagen werden.

Experten empfehlen, die Tanne – auch wenn der Wunsch nach weihnachtlicher Gemütlichkeit groß ist – erst zwei bis drei Tage vor Heiligabend ins Haus zu holen. Daran halten wollen sich nicht alle Essener. „Ich bin Weihnachtsfan und will lange was vom Baum haben“, erzählt eine junge Frau, die am Stand der Pfadfinder von St. Altfrid kauft. Deswegen komme die Tanne jetzt schon in die Wohnung. „Und Weihnachtsplätzchen habe ich auch schon gebacken“, sagt sie lachend.

