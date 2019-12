Weihnachten: Wochenmärkte in Essen verschieben sich

Die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel verändern auch den gewohnten Rhythmus der Wochenmärkte in der Stadt:

Wie die zuständige städtische EVB Verwertungs- und Betriebs GmbH am Donnerstag mitteilte, finden die Wochenmärkte in Bredeney und Kupferdreh bereits am Montag, 23. Dezember, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr, statt. Der Markt in Rüttenscheid wird unterdessen von Mittwoch auf den Dienstag, 24. Dezember, vorverlegt. Die Marktstände haben an diesem Tag allerdings nur bis 12 Uhr geöffnet.

Ebenfalls um 12 Uhr enden an Heiligabend die Märkte in Altenessen, Borbeck, Frohnhausen, Katernberg, Kettwig, Stadtwald, Steele, Überruhr und in der Innenstadt. Am 1. und 2. Weihnachtstag fallen dagegen alle Wochenmärkte aus.

Essener Wochenmärkte Silvester bis 12 Uhr geöffnet

In der Silvesterwoche wird laut EVB lediglich der Rüttenscheider Markt von Mittwoch auf Dienstag 31. Dezember verlegt. An dem Tag wird dann – wie auch in Altenessen, Borbeck, Frohnhausen,Katernberg, Kettwig, Stadtwald, Steele, Überruhr und in der Innenstadt – von 8 bis 12 Uhr verkauft. Am Neujahrstag finden keine Wochenmärkte statt.