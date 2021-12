Weihnachten in Essen: Katholische Gottesdienste

Pfarrer Ingo Mattauch will niemanden von den Gottesdiensten in Essen ausschließen.

Essener Norden. Die Pfarrei Cosmas und Damian bietet an Weihnachten viele Livestreams der Gottesdienste an. Wer live dabei sein will, muss sich schnell anmelden.

Die Pfarrei Heilige Cosmas und Damian, zu der Altenessen, Katernberg, Schonnebeck, Stoppenberg, Frillendorf und Teile von Kray gehören, bietet seit einem Jahr an jedem Sonntag und besonderen Festtagen jeweils einen Gottesdienst als Livestream im Internet an. Auf www.cosmas-damian.de ist der Livestream für alle Interessierten zugänglich.

Live-Übertragungen aus der Kirche an allen drei Festtagen

An Weihnachten gibt es Live-Übertragungen an allen drei Festtagen, an Heiligabend zwei Gottesdienste. Die Live-Übertragungen finden statt: Heiligabend, 24. Dezember, 16 Uhr, Kinder-Christmette aus der Kirche St. Joseph, Katernberg, Heiligabend, 24. Dezember, 18 Uhr, Christmette aus der Kirche St. Joseph, Katernberg, 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, 11 Uhr Weihnachtsmesse aus der Kirche St. Elisabeth, Schonnebeck, 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, 10.30 Uhr, Heilige Messe aus der Kirche Hl. Schutzengel, Frillendorf.

Die Präsenzgottesdienste in den Kirchen finden an Weihnachten unter strengen Hygiene-Auflagen statt. Eine Anmeldung am Dienstag, 21. Dezember, ist obligatorisch. Die Details zur Anmeldung finden sich vor auf www.cosmas-damian.de. Personen ohne Anmeldung werden an den Feiertagen nicht eingelassen. Die Platzanzahl in den Kirchen ist stark begrenzt. Zudem gilt in allen Kirchen Maskenpflicht während der gesamten Messe, eine Abstandsregelung über markierte Plätze und eine 3G-Regelung. Auch wer angemeldet ist muss vor dem Eintritt in die Kirche seinen Impf- oder Genesenen-Status oder einen aktuellen Corona-Schnelltest vorweisen.

Pfarrer in Essen will niemanden ausschließen

Pfarrer Ingo Mattauch: „Selbstverständlich möchten wir an Weihnachten niemanden von den Gottesdiensten ausschließen. Die aktuelle Corona-Lage zwingt uns allerdings strenge Schutzmaßnahmen zu ergreifen.“

