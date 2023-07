Weichenstörung bei Essen behoben: Verkehr normalisiert sich

Essen/Mülheim/Duisburg. In Fahrtrichtung Duisburg hatte eine Weichenstörung für Probleme bei der Deutschen Bahn gesorgt. Am Dienstagmittag konnte sie repariert werden.

Wegen Reparaturarbeiten ist es seit Montagabend auf der Strecke zwischen Essen und Mülheim zu Teilausfällen und Verspätungen gekommen. Betroffen war vor allem die Fahrtrichtung Duisburg. Gegen 23.30 Uhr am Montagabend hatte es nach Angaben eines Sprechers in Höhe des Bahnhofs Essen-West eine Weichenstörung gegeben, die behoben werden musste. Techniker waren bereits in der Nacht im Einsatz, konnten das Problem aber zunächst nicht lösen. Am Dienstag gegen 10.30 Uhr war die Weichenstörung behoben. Der Zugverkehr sollte sich in der Folge wieder normalisieren. (sk)

Betroffen waren diese Verbindungen:

RE 1 (RRX) Aachen–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm

RE 2 Düsseldorf–Duisburg–Essen–Gelsenkirchen–Münster–Osnabrück

RE 3 Düsseldorf–Duisburg–Oberhausen–Gelsenkirchen–Dortmund–Hamm

RE 6 (RRX) Köln/Bonn Flughafen–Neuss–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm–Bielefeld–Minden

RE 11 (RRX) Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm–Paderborn–Kassel-Wilhelmshöhe

RE 14 Coesfeld/Borken–Dorsten–Bottrop–Essen

RE 42 Mönchengladbach–Krefeld–Duisburg–Essen–Gelsenkirchen–Münster

RE 49 Wesel–Oberhausen–Essen–Wuppertal

RB 33 Aachen/Heinsberg–Lindern–Mönchengladbach–Krefeld–Duisburg–Essen

S 1 Dortmund–Essen–Duisburg–Düsseldorf–Solingen

S 3 Oberhausen–Mülheim–Essen–Hattingen

S 9 Haltern/Recklinghausen–Gladbeck-West–Bottrop–Essen–Wuppertal–Hagen

