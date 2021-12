Wegen der hohen Nachfrage: Immer mehr Impf-Angebote in Essen

Essen. In Essen wird es bald sieben Mini-Impfzentren geben. Viele sind zwischen den Jahren geöffnet. Hier finden Sie die genauen Orte und Öffnungszeiten.

Das Impf-Angebot im Essener Stadtgebiet wächst beständig. An diesem Wochenende sind mehrere neue Impf-Zentren an den Start gegangen, ein weiteres steht vor der Öffnung. In naher Zukunft sind es sieben Stellen, die regelmäßig Impf-Angebote machen: Zwei in der Innenstadt, außerdem Katernberg, Kupferdreh, Werden, Altenessen – und bald auch in Frohnhausen. Die Öffnungszeiten der städtischen Impfstellen werden nach Weihnachten bis Silvester ausgeweitet.

Seit dem Wochenende wird immer samstags und sonntags in Katernberg und Kupferdreh geimpft, mindestens bis Ende Februar, hat Oscar Pfeifer angekündigt. Der Mediziner, der zum medizinischen Leitungsteam des zentralen Impf-Zentrums in der Messe gehörte, hat an diesem Wochenende seine „Impf-Offensive“ gestartet, die er mit Absicht an die Ränder der Stadt legte. In Katernberg mietet er samstags und sonntags eine Physiotherapie-Praxis und in Kupferdreh Räume im Nuklear-Simulationszentrum im Deilbachtal. Der Anfang an diesem Wochenende verlief reibungslos.

Mediziner hat Café im Hotel am Essener Hauptbahnhof gebucht

Ein weiteres, neues Angebot: Im Hotel „Premier Inn“ wird seit dem Wochenende täglich geimpft, sieben Tage die Woche, auch an Weihnachten und Silvester. So kündigt es der Betreiber an, der Internist Haschmatullah Zazai. Das Hotel liegt direkt am Hauptbahnhof. Es kann ohne Termin-Buchung aufgesucht werden.

Alle Beteiligten in Essen gehen derzeit davon aus, dass „die Impfnachfrage in Essen konstant hoch bleibt“, teilte die Stadt am Wochenende mit – und richtet deshalb eine vierte, kommunale Impfstelle ein. Die ersten drei Impfstellen, so genannte „temporäre stationäre Impfstellen (TSI)“, hatten am 6. Dezember den Betrieb aufgenommen – in Altenessen, Werden sowie in der Stadtmitte. Dort werden ohne Terminvereinbarung Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen (Erst- und Zweitimpfung ab zwölf Jahren, Booster ab 18) verabreicht. Die Warteschlangen sind teilweise ausgesprochen lang, trotz einer so genannten „Fast Lane“, einer Extra-Impfstraße für Erstimpfungen.

Längere Öffnungszeiten der vier städtischem Impfstellen vom 27. bis 30. Dezember

Am Montag, 27. Dezember, startet jetzt - wie angekündigt - die vierte städtische Impfstelle; angesiedelt wird sie im Essener Westen, im Frohnhauser „Lighthouse“, der ehemaligen katholischen Kirche St. Mariä Geburt.

Zwar schließen die kommunalen Impfstellen bereits am Donnerstag, 23. Dezember, bis über Weihnachten. Dafür öffnen sie am Montag, 27. Dezember, und haben dann täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet – alle vier Stellen. Mit diesen erweiterten Öffnungszeiten trägt die Stadt der Erwartung Rechnung, dass „zwischen den Jahren“ besonders viele Bürger ihre freien Tage für eine Impfung nutzen möchten.

Bereits am 12. Dezember hatte außerdem das Deutsche Rote Kreuz im Flughafen Essen-Mülheim eine Booster-Station eingerichtet, die immer dienstags und sonntags geöffnet ist – allerdings wirklich nur Booster anbietet für Bürgerinnen und Bürger ab 30 Jahren; verimpft wird „Moderna“, das nicht für Jüngere zugelassen ist. Es ist eine Online-Terminreservierung nötig. Besucher müssen ihr Auto nicht verlassen, die Station ist als „Drive-in“ angelegt.

Die aktuellen Impf-Angebote in Essen auf einen Blick:

Altenessen: Verwaltungsgebäude Marienhospital, Johanniskirchstraße 27, immer dienstags, mittwochs und donnerstags 14 bis 20 Uhr. Ab Do., 23. Dez., bis So., 26. Dez., geschlossen. Wieder geöffnet ab Mo., 27.12., dann täglich (!) bis Do., 30.12., 10 bis 16 Uhr. Kein Termin nötig. Betreiber: Stadt Essen.

Stadtmitte: Hotel „Premier Inn“, Am Hauptbahnhof 3. Täglich 9 bis 18 Uhr, auch Samstag, Sonntag und den Weihnachtsfeiertagen. Kein Termin nötig. Betreiber: Internist Haschmatullah Zazai.

Stadtmitte: Theaterpassage, Rathenaustraße (Fußgängerzone, Nähe Grillo-Theater), immer montags, dienstags, und freitags von 14 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr. Ab Do., 23. Dez., bis So., 26. Dez. geschlossen. Wieder geöffnet ab Mo., 27.12., dann täglich (!) bis Do., 30.12., 10 bis 16 Uhr. Kein Termin nötig. Betreiber: Stadt Essen.

Katernberg: Krankengymnastikpraxis Bettina Hammacher, samstags und sonntags 9 bis 19 Uhr; nächste Termine: So., 26. Dez., So., 2. Januar, dann bis mindestens Ende Februar. Terminbuchung erforderlich: www.covid-19-impfoffensive.de. Betreiber: Dr. Oscar Pfeifer.

Kupferdreh: Kernkraft-Simulationszentrum, Deilbachtal 173, samstags und sonntags 9 bis 19 Uhr, nächste Termine: So., 26. Dez., So., 2. Januar, dann bis mindestens Ende Februar. Terminbuchung erforderlich: www.covid-19-impfoffensive.de. Betreiber: Dr. Oscar Pfeifer.

Werden: Kardinal-Hengsbach-Haus, Dahler Höhe 29, mittwochs, donnerstags und freitags von 14 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr. Ab Do., 23. Dez., bis So., 26. Dez. geschlossen. Wieder geöffnet ab Mo., 27.12., dann täglich (!) bis Do., 30.12., 10 bis 16 Uhr. Kein Termin nötig! Betreiber: Stadt Essen.

Neu: Frohnhausen, Lighthouse (ehemalige Kirche St. Mariä Geburt), Liebigstraße 1. Ab Mo., 27. Dez., täglich (!) bis 30. Dez., 10 bis 16 Uhr. Ab 3. Januar dann immer Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 20 Uhr. Kein Termin nötig.

Mobile Impf-Aktionen in dieser Woche (für alle ab 12 Jahren):

Montag, 20. Dezember, 15 bis 20 Uhr: Innenstadt, Grillo-Theater, Theaterplatz 11

Mittwoch, 22. Dezember, 10 bis 17 Uhr: Essen-Mitte, AOK-Haus, Friedrich-Ebert-Straße 49

Donnerstag, 23. Dezember, 10 bis 17 Uhr, Essen-Mitte, AOK Friedrich-Ebert-Straße 49

Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren:

Terminbuchung unter www.essen.de; noch gibt es freie Termine rund ums Jahresende in der Grugahalle.

Ab Montag, 20. Dezember, 12 Uhr, werden erstmals die Termine für die Zweitimpfung von Fünf- bis Elfjährigen (7. bis 22. Januar) freigeschaltet.

