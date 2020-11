Essen-Rüttenscheid. Wegen Corona den Kopf in den Sand stecken? Das kommt für Bar-Betreiber Chris Walther nicht in Frage: Er öffnet kurzfristig einen Pop-up-Weinshop.

Kaum ein Jahr alt, lief die „School of Drinking“ trotz Corona-Beschränkungen zuletzt gut – viele Menschen aus dem Viertel rund um die Witteringstraße hatten die kleine Bar „für gehobene Trinkkultur“ inzwischen kennengelernt. Dann kam Anfang November der „Lockdown Light“ – und Barbetreiber Chris Walther und seine Geschäftspartnerin Jessica Donner-Kahle standen einmal mehr vor der Frage, wie es weitergeht.

„Jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, war keine Option“, sagt Chris Walther, der hauptberuflich als Diplom-Kaufmann für einen Fernleitungsbetreiber arbeitet. Die Bar ist seine große Leidenschaft – sie einfach aufzugeben, wäre nicht in Frage gekommen. Kurzerhand entschied er sich, die Bar an der Witteringstraße zu einer temporären „Pop-up-Weinhandlung“ umzuwandeln – zumindest so lange, bis der klassische Bar-Betrieb und die Tastings wieder laufen können.

Neben Wein gibt’s eigenen „Infused Gin“ als Trink-Kit für Zuhause

Die Voraussetzungen waren gut: Schließlich arbeitet Andreas Kahle, Mann seiner Geschäftspartnerin, für einen großen Wein- und Spirituosenhandel. Und so stand das Konzept schnell. Die Stadt Essen gab unkompliziert grünes Licht für die zwischenzeitliche Umnutzung. „Das war ähnlich unkompliziert wie bei der Außengastronomie im Sommer, da ist uns die Stadt wirklich super entgegen gekommen“, freut sich Walther.

Neben vielen deutschen und internationalen Weinen – darunter auch außergewöhnliche Labels wie „Some Young Punks“ aus Australien – will Walther weiterhin auch Spirituosen zum Mitnehmen bereit halten: Für den Longdrink-Abend zu Hause bietet er eigenen „Infused Gin“ als Trink-Kit für zu Hause an – samt eigener Nüsschen-Mischung. Oder einen im eigenen Portwein-Fass gereiften Whisky. „Man muss es sich in dieser Zeit ja gut gehen lassen“, sagt Walther.

Der Bottlshop in den Räumen der School of Drinking, Witteringstraße 77, ist mittwochs bis samstags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Infos gibt es auch auf Instagram.