Kommentar Wegducken vor Klimawandel: Schwache Entscheidung in Essen

Essen-Altenessen. Essens Politiker verhindern heute einen Wald an der Gladbecker Straße, um einem möglichen Streit in Jahren vorzubeugen. Das ist kurzsichtig.

Weil Stadtteilpolitiker Angst vor einem Streit haben, den es vielleicht erst in Jahrzehnten auszutragen gilt, blockieren sie ein Projekt, das den Klimawandel schon viel eher bekämpfen würde. Das ist schwach.

Zum Hintergrund: Die Gladbecker Straße in Essen gleicht oft einer Blechlawine. Die Luft ist schlecht, die Gegend unschön, laut und dreckig. Wer es dennoch bis zur Hövelstraße schafft, findet einen Mini-Park. Angesichts des Klimawandels haben die Grünen in der Bezirksvertretung nun gefordert, dort einen kleinen Wald anzupflanzen. Trotz Bebauungsplan findet sich nämlich seit Jahren kein Investor für die Fläche an der Hauptverkehrsader.

Ein Tiny Forest würde Tieren und Insekten ein Zuhause geben sowie Luftqualität und Wasserhaltekapazität des Bodens verbessern. Heiße und trockene Temperaturen sollen reguliert, und durch die Pflanzen soll eine natürliche Schallmauer errichtet werden.

Klimawandel auch in Essen Gegenwartsszenario

Diese Idee wurde mehrheitlich abgelehnt. Begründung: Es werde wahrscheinlich Protest geben, wenn dieser Wald irgendwann für eine Bebauung abgeholzt werden muss. Das ist nicht weit-, sondern kurzsichtig und als Argumentationsgrundlage schwach.

Der Klimawandel ist schließlich kein Zukunfts-, sondern ein Gegenwartsszenario. Hitzesommer, Trockenperioden und Starkregenereignisse lassen grüßen. Es wäre schlau, zügig dagegen anzugehen – auf dieser unbebauten Grünfläche wäre es zudem simpel. Niemand sollte Angst vor ungelegten Eiern, in diesem Fall einem Streit haben, den es noch gar nicht gibt und dessen Voraussetzungen in einigen Jahren andere sind als heute.

