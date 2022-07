Wechsel im Vorstand der Sparkasse Essen

Essen. Bei der Sparkasse Essen steht zum 1. September ein Wechsel im Management an. Der Verwaltungsrat regelte die Nachfolge von Stefan Lukai.

Bei der Sparkasse Essen gibt einen Wechsel im Vorstand: Der Verwaltungsrat hat Timo Kluge, Bereichsdirektor und Leiter des Bereiches Firmenkunden der Sparkasse, mit Wirkung vom 1. September dieses Jahres in den Vorstand berufen. Der 45-Jährige tritt die Nachfolge von Stefan Lukai (63) an, der die Dezernate Firmen- und Immobilienkunden, Treasury und Private Banking verantwortet. Lukai geht zum 31. August in den Ruhestand.

Timo Kluge hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Landesgirokasse Stuttgart absolviert und anschließend Betriebswirtschaftslehre studiert. Nach verschiedenen Stationen in der Sparkassenorganisation und der National-Bank Essen kam der gebürtige Heilbronner 2013 zur Sparkasse Essen und leitet seitdem den Bereich Firmenkunden.

„Seit seinem Start vor neun Jahren hat er vor allem das Mittelstandsgeschäft mit vielen guten und innovativen Ideen erfolgreich gestaltet und nach vorne gebracht. Herr Kluge ist ein absoluter Kundenmann, der die Essener Unternehmer und Unternehmen bestens kennt, und eine geschätzte Führungskraft im Haus der Sparkasse. Die anspruchsvollen Aufgaben von Herrn Lukai wissen wir bei ihm in guten Händen“, betonte der Verwaltungsratsvorsitzende, OB Thomas Kufen.

Lukai verlässt Sparkasse Essen nach 43 Jahren

Stefan Lukai verlässt die Sparkasse nach 43 Berufsjahren. Seine Laufbahn dort führte ihn vom Auszubildenden bis in den Vorstand. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und dem Studium an der Deutschen Sparkassenakademie arbeitete er zunächst als Firmenkundenbetreuer im Großkundengeschäft. Von 1992 an war er in verschiedenen leitenden Positionen tätig und war dabei für das Firmenkundengeschäft sowie das Beteiligungs- und Projektentwicklungsgeschäft der Sparkasse zuständig. Seit seiner Bestellung zum Vorstandsmitglied im Jahr 2012 verantwortet er zudem als Dezernent das Immobilien-, Wertpapier- und Versicherungsgeschäft, den Rechtsbereich sowie das Eigenanlagegeschäft.

Kufen würdigte die Arbeit von Lukai mit den Worten: „Unternehmerisches Handeln und hohe Verlässlichkeit prägen das große Engagement von Stefan Lukai in Essen, aber auch in verschiedenen verantwortlichen Funktionen der Sparkassenorganisation. Die Berufung von Timo Kluge steht für Kontinuität in der Geschäftspolitik, damit der erfolgreiche Weg der Sparkasse fortgesetzt wird.“

