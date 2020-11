Startrampe für Herbert Knebel und Kreator

Eine Initiative von Bürgern, Jugendlichen und der örtlichen evangelischen Kirchengemeinde um Willi Overbeck hat sich ab 1977 für den Erhalt der Zechengebäudes und dessen Nutzung als Kulturzentrum eingesetzt. Ein Jahr später wurde daraus der Verein „Initiative Zentrum Zeche Carl“ . Im Mai 1981 begannen die Bauarbeiten am Casino – alle Aktivisten packten kräftig mit an.

Die Zeche Carl war in den 80er Jahren nicht nur ein Treffpunkt für die Punkerszene im Ruhrgebiet, sondern auch Startrampe für Künstler-Karrieren . So fand die legendäre Trash-Metal-Band „Kreator“ in der Zeche Carl einen ersten Probenraum. Auch der Kabarettist Uwe Lyko alias Herbert Knebel und der Gitarrist Rafael Cortés starteten in der Zeche Carl.