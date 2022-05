„We Will Rock You“: Grugahalle wird wieder zum Rockpalast

Essen. Blockbuster-Musical mit Queen-Hits kommt nach pandemiebedingten Verschiebungen im Juni nach Essen. Mit Livemusik und spektakulären Showbildern.

Die Grugahalle verwandelt sich endlich wieder in einen Rockpalast. Dafür sorgen die Welthits von „Queen“, die das Musical „We Will Rock You“ auf unvergessliche Art wieder aufleben lässt.

Coronabedingt musste das Gastspiel in Essen schon mehrfach verschoben werden. Vom 21. Juni bis 3. Juli ist es nun endlich soweit. Das Blockbuster-Musical von Queen und Ben Elton geht wieder auf Tour und ist als Theaterversion der Grugahalle in Essen zu sehen.

Die Megashow mit den 24 größten Queen-Songs hat Erfolgsgeschichte geschrieben. Mehr als 15 Millionen Fans in 17 Ländern hat „We Will Rock You“ bisher begeistert. Erstaunliche zwölf Jahre mit kaum fassbaren 4.600 Shows dauerte allein die Auftrittsserie im Londoner Dominion Theater. Vier Jahre währte das Gastspiel im Kölner Musical Dome. Insgesamt sahen rund drei Millionen Besucher „We Will Rock You“ in Deutschland.

Unvergessliche Songs von „Killerqueen“ bis „Bohemian Rhapsody

Die futuristische musikalische Komödie, die inhaltlich und optisch einen Bogen spannt, der auch an die legendären Live-Auftritte von Queen erinnert, gilt als globales Phänomen. Zwei Dutzend Klassiker wie „We are the Champions“, „Killerqueen“ und „Bohemian Rhapsody“zelebrieren die Karriere einer der genialsten Rockbands aller Zeiten. Und nicht zuletzt der Blockbuster-Film „Bohemian Rhapsody“ hat noch einmal die einzigartige Anziehungskraft von Queen unter Beweis gestellt.

Im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit und entsprechen dem bereits gebuchten Wochentag und der Uhrzeit.

Weitere Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.ticketmaster.de

